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Окончателно в Благоевград: Йотова с 40,545%, Гюров - 31,542%

Тони Маскръчка

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Президентът и кандидат за пълен мандат Илияна Йотова упражни правото си на глас. Снимка: Велислав Николов

Около 9% е преднината на двойката Илияна Йотова-Кирил Вълчев пред вторите Андрей Гюров - Георги Кандев. Това показват окончателните данни на РИК - Благоевград.

За Йотова са гласували 40,545% или 25 606 души, а за Гюров - 31,542% или 19 920. За третата двойка Костадинов-Волгин са гласували 10% или 6319 избиратели.

Квадратчето "Не подкрепям никого" са посочили 4,432% или 2799 души.

В област Благоевград право на глас имаха около 320 хил. избиратели, а до урните отидоха 63 224 души, което е малко под 20% избирателна активност.

Президентът и кандидат за пълен мандат Илияна Йотова упражни правото си на глас. Снимка: Велислав Николов

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