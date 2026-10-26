При 100% преброени протоколи: Йотова и Гюров на балотаж с разлика от 42 715 гласа

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Официално - Илияна Йотова - Кирил Вълчев ще се изправят на балотаж срещу тандема Андрей Гюров - Георги Кандев на 1 ноември. Разликата между Йотова - Вълчев и Гюров - Кандев е само 42 715 гласа.

Това сочат данните на Централната избирателна комисия при 100% обработели протоколи.

При обработени протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК) резултатите са:

Илияна Йотова - Кирил Вълчев - 34.759% (528 929 гласа)

Андрей Гюров - Георги Кандев - 31.952% (486 124 гласа)

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 12.545% (190 894 гласа)

Радостин Василев и Красимир Манов – 4.608% (70 118 гласа)

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 3.787% (57 633 гласа)

Иван Христанов и Стоянка Черкезова – 2.393% (36 414 гласа)

Не подкрепям никого - 4.426% (67 353 гласа)

За балотажа стана ясно още снощи след първите екзитполове на агенциите, които прогнозираха малка разлика между двамата още в първите минути след вота.

Нито едното от двете конституционни условия за избор от раз не бе изпълнено - кандидатът да получи над 50% от гласовете и да гласуват 50% от избирателите по списък. Избирателната активност през деня не надхвърли 22,5%, което е най-ниският интерес към президентски избори у нас досега.

На последните президентски избори през 2021 г. на първи тур гласуваха 40,5%, а на втори - 34,84%.

На парламентарните избори на 19 април тази година избирателната активност достигна цели 51,11%, или над 3,3 милиона души.