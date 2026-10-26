Гюров и Кандев се оплакаха от Радев на ЦИК - агитира през Министерския съвет

Андрей Гюров и Георги Кандев сезираха ЦИК заради премиера Румен Радев - агитира за президентските избори през Министерския съвет. Гюров и Кандев искат спешно произнасяне на комисията. В сигнала си са посочили две отделни нарушения на Изборния кодекс и шест конкретни искания към ЦИК.

Повод за жалбата е днешният призив на премиера "да гласуваме за Илияна Йотова, за да бъде България в сигурни ръце" и това изказване е разпространено от правителствената пресслужба и публикувано на сайта на Министерския съвет, както и във фейсбук. Двамата посочват нарушение на две алинеи на изборния закон: предизборна агитация чрез държавна институция (чл. 182, ал. 1) и безплатно използване на публичен административен ресурс във връзка с предизборната кампания (чл. 168, ал. 3).

Отправят и шест искания към ЦИК: да установи посочените нарушения; да разпореди незабавно премахване на публикациите и прекратяване на подобна агитация през официалните правителствени канали; да документира съдържанието им; да установи кои длъжностни лица са ги изготвили, одобрили и публикували и по чие разпореждане; да предприеме действия за съставяне на актове за установяване на административни нарушения на Румен Радев и установените отговорни длъжностни лица; както и да изпрати материалите на Сметната палата за преценка по компетентност.

"Това е недопустима злоупотреба с публичен ресурс: държавни канали, държавни служители и бюджетни пари в услуга на един кандидат. Изборният кодекс забранява както агитацията в държавни институции, така и безплатното използване на публичен административен ресурс. Държавата не е предизборен щаб", се казва от името на двамата кандидати в прессъобщение до медиите, разпространено от щаба им.

По-рано внимание на изказването на Радев обърна и съпредседателят на "Да, България" и депутат Божидар Божанов, който също поиска бързо произнасяне на ЦИК. "И докато нарушават един закон, планират да нарушат и друг, за да опитат да спасят загубата на Йотова: премиерът днес казал, че ще скрият бюджета до изборите. Но законът казва, че бюджет трябва да бъде внесен до 31-ви октомври. Вероятно го крият, защото вътре ще има още разочароващи неща, които няма да мотивират хората да гласуват", написа Божанов, след като премиерът обяви, че проектобюджетът за 2027 г. ще бъде представен след балотажа.