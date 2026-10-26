Прокуратурата: Няма данни някой да е подтикнал прокурор Герасимов към самоубийство

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По случая е образувано досъдебно производство, което е стандартна процедура, която се прилага винаги в такива случаи

Софийската районна прокуратура ръководи досъдебно производство за смъртта на магистрат, командирован във Върховната касационна прокуратура, съобщиха от държавното обвинение. Става дума за прокурор Георги Герасимов, за когото "24 часа" съобщи по-рано, че в петък е сложил край на живота си.

Производството е образувано по текста от Наказателния кодекс, който е за склоняване към самоубийство. Това е стандартна процедура, която се прилага винаги в такива случаи.

Той е докладван на дежурен прокурор, който незабавно е дал указания за извършване на необходимите действия по разследването.

Установено е, че смъртта на прокурора е настъпила на 23 октомври, като за целта е използвано лично притежавано законно от него оръжие. Събраните до този момент доказателства не сочат участие на друго лице в причиняването ѝ, казаха от държавното обвинение.

Разследването продължава за изясняване на всички обстоятелства по случая.

Софийска районна прокуратура изразява съболезнования към близките на магистрата.