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77-годишна е с опасност за живота след катастрофа на пътя Бургас – Средец

Богомила Костадинова
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Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

77-годишна жена е с опасност за живота след тежка катастрофа на пътя Бургас – Средец, в района на разклона за село Черни връх. Инцидентът е станал вчера около 9.30 часа, след като 79-годишен шофьор на автомобил не спрял на знак „Стоп" и отнел предимството на друг автомобил, управляван от 36-годишен бургазлия.

При удара вторият автомобил излязъл извън пътното платно. Тежко пострадала е 77-годишната баба на водача.

Жената е с фрактури на гръдния кош и таза и е настанена в реанимацията на УМБАЛ – Бургас, пише БНТ. 

В автомобила са пътували и двете деца на шофьора – момчета на 3 и 5 години. Те са прегледани в болницата и освободени в добро общо състояние.

Полиция

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