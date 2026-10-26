Делото за замърсяването на Варненското езеро влиза в същинската си фаза на 26 ноември

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Окръжният съд във Варна насрочи за 26 ноември делото за замърсяването на Варненското езеро от аварирала канализационна тръба. Единствен подсъдим по него остана бившият кмет на града Иван Портних.

На разпоредително заседание тричленният съдебен състав прецени, че няма пречки делото да започне по същество.

Обвинителният акт вече два пъти е бил внасян в съда и връщан на прокуратурата заради съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване на правата на подсъдимия и на ощетените лица. След това прокуратурата два пъти прекратявала производството, което съдът е определил като неправилно. В началото на август тази година обвинителният акт беше внесен за трети път.

Първоначално подсъдимите по делото бяха трима. Прокуратурата обаче отдели материалите от досъдебното производство срещу двама от обвиняемите и ги изпрати по компетентност на Администрацията на европейските делегирани прокурори в България.

В разпоредителното заседание защитата на бившия кмет възрази, че и в новия обвинителен акт има множество съществени, но отстраними процесуални нарушения.

Според адвоката не са изпълнени указанията на съда от 2024 г.

Посочени бяха разминавания между обвиненията, предявени в досъдебната фаза, и тези в новия обвинителен акт, включително по отношение на сумите, периодите и обстоятелствата, при които са нанесени щетите.

Съдебният състав прие, че тези възражения засягат същинското разглеждане на делото. В хода на процеса прокуратурата ще трябва да докаже изложеното в обвинителния акт, а защитата ще има възможност да го оспори.

Според съда намаляването на обхвата на повдигнатите обвинения не представлява проблем, тъй като преценката за това е изцяло в правомощията на прокурора. Различно би било, ако при предявяването на обвинението и внасянето на обвинителния акт беше увеличен броят на нарушенията, за които се твърди, че са извършени от бившия кмет.

Съдът посочи още, че са спазени правата на ощетените лица – Община Варна и Министерството на финансите. Те са били уведомени за производството при предявяването на обвинението и са имали възможност да предприемат съответните действия преди началото на съдебното дело.

Окръжният съд не допусна за съвместно разглеждане гражданския иск на Община Варна за вреди от твърдените престъпления. Според магистратите фактическата и правната сложност на делото означава, че разглеждането и на гражданския иск би затруднило и забавило наказателното производство.

Аварията на канализационния тръбопровод под Варненското езеро е от август 2019 г. Повредата доведе до изтичане на отпадъчни води във водоема, а случаят прерасна в продължително разследване и съдебно производство срещу бившия кмет на Варна Иван Портних.

Делото е насрочено за 26 ноември. Определението от разпоредителното заседание може да бъде обжалвано или протестирано в седемдневен срок от днес.