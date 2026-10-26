Рибари край Варна спасиха 200 есетри – застрашеният вид получава втори шанс в Черно море (Видео)

Риболовен кораб „Барбун" върна във водата 200-ата документирана есетра в инициативата за опазване на застрашения вид. В нея вече участват 15 кораба, а рибарите помагат и за събирането на данни за морските обитатели.

Още една есетра беше спасена и върната в Черно море от рибари край Варна. Случаят от събота бележи важен етап в инициативата „Спасител на есетрите" – вече има 200 документирани случая на върнати живи риби.

132-сантиметровата есетрова риба е била уловена случайно от екипажа на риболовния кораб „Барбун" на около 10 морски мили източно от Варна, на дълбочина около 25 метра. Капитанът Красимир Иванов и моряците Росен, Стоян и Венко я премерили и върнали обратно във водата.

„Риболовен кораб на сдружение „Черноморски изгрев" за пореден път хвана и върна есетрова риба в морето", разказа Димитър Димитров от фондация „За нашето море", която е инициатор на кампанията.

Зад числото 200 стоят повече от три години работа с рибарите, основана на доверие и обсъждане на случващото се в морето. Реалният брой на върнатите есетри е по-голям, но 200 са случаите, които могат да бъдат документално доказани.

През април миналата година рибари улавят край нос Емине и връщат в морето моруна с дължина 3, 25 м., която може да видите във видеото.

От малка група до 15 риболовни кораба

Инициативата „Спасител на есетрите" започва през 2023 г. по идея на фондация „За нашето море" и риболовно сдружение „Черноморски изгрев". В началото в нея се включват малка група рибари, които връщат случайно уловените есетри обратно в морето. Постепенно към тях се присъединяват и кораби извън сдружението.

Днес участниците са 15 риболовни кораба – четири пъти повече спрямо началото. Освен че освобождават рибите живи, рибарите докладват случаите на прилов и предоставят информация за размера, теглото и миграционните маршрути на есетрите.

Събраните данни се споделят с българските национални власти, Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM) и международни партньори, ангажирани с опазването на Черно море.

Есетрите обитават моретата и реките от повече от 200 милиона години, но днес са сред най-застрашените видове на планетата. Черно море и река Дунав са дом на някои от последните останали диви популации. Сред основните заплахи за оцеляването им са загубата на местообитания, замърсяването и незаконният риболов.

Следващата стъпка на инициативата е разширяване на дейността извън България чрез сътрудничество с рибари от Румъния и Турция.

Рибарите съобщават за по-малко риба, но причините не са ясни

На фона на усилията за опазване на есетрите част от рибарите съобщават, че тази година уловът на други видове е по-малък. Според Димитър Димитров обаче не може категорично да се твърди, че това е резултат от нападенията срещу плавателни съдове в Черно море.

„Би било спекулация да се каже, че драстично е намаляло количеството риба заради атаките", коментира той. По думите му промените в улова на отделни видове се наблюдават почти всяка година.

Димитров даде за пример паламуда, който две поредни години е бил в малки количества, докато тази година морето е предложило една от най-богатите реколти от този вид през последните четири години. В момента обаче паламудът вече се придвижва на юг, към турското крайбрежие.

По думите му нападенията срещу кораби и заглушаването на навигационните системи са сериозен проблем за корабоплаването и безопасността на екипажите. Има случаи, при които навигационните устройства показват, че плавателните съдове се намират на съвсем друго място, включително в Африка, докато са навътре в морето. Димитров не се ангажира да посочи кой стои зад заглушаването.

Ще връчат наградата „Спасител на есетрите"

По повод Деня на Черно море за трета поредна година ще бъде връчена наградата „Спасител на есетрите". Победителят вече е определен, а официалното награждаване предстои в петък.

Организаторите подчертават, че инициативата показва как рибарите могат да допринасят за опазването на застрашени видове, като същевременно продължават да упражняват професията си.