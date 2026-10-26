Петя Буюклиева и русенски таланти участват заедно в детски спектакъл в Русе

На 31 октомври от 11 ч. Голямата зала на Доходно здание ще се превърне в сцена на музика, танци и детско въображение с вълнуващия концерт спектакъл „Слънчеви песнички" на Петя Буюклиева. Събитието е с вход свободен и е специален подарък от Община Русе за всички деца и техните семейства в навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Музиката е на Доно Цветков и стиховете са на Райна Пенева. Специално участие в събитието ще вземе актьорът Боян Стоянов, който ще поведе малките зрители на приключение, изпълнено с настроение, емоции и усмивки.

В програмата се включват редица талантливи местни формации и творци от Общинския детски център за култура и изкуство  Детска вокална група „Слънце" с ръководител Наталия Константинова, Балетно студио „Арт денс класик" с ръководител Силвия Малинова-Добрева и Студио за модерен балет с ръководител Деница Анчева.

Свои изпълнения ще представят и участниците от Международния младежки център в Русе Милена Мичева и Венелин Драгичевич от Студио за поп и джаз пеене „Икономов", Танцово студио „Импулс" с ръководител Петя Бонева, Вокална школа „Приста войс" с ръководител Доротея Бальовска, Мажоретен състав „Екстрийм" с ръководител Вероника Миланова и Фолклорно танцово студио „Зора" с ръководител Ренета Стефанова.

Зрителите ще се насладят и на танците на Формация за модерен балет „Мираж" с ръководител Наталия Томова.