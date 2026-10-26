В област Добрич се строи, но скелето поддава заради липсата на квалифицирани кадри

„Строителството се развива нормално и област Добрич. Проблемите, които съпътстват бранша вече години наред, са недостиг на квалифицирани кадри и продължаващата нелоялна конкуренция или тъй нар.сив сектор. В този сектор са фирми, които не се регистрират, не издават фактури и, тъй като не плащат данъци, работят на по-ниски цени", каза председателят на областното представителство на Камарата строителите в Добрич инж. Валентин Зеленченко

„За този проблем обаче вече започна да се говори, правят се проверки. Строителният бранш в Добричко най го мъчат липсата на кадри и ненавременното разплащане", добави той.

"Разчитаме на кадри, които са пенсионери. Няма строителни техници. Средната възраст на техническите ръководители е над 50 години. Камарата на строителите прави квалификационни курсове, провежда различни обучения. Фирмите-членове, могат да изпратят свои кадри за обучение за техници, майстори. Така се компенсира липсата на обучени кадри", заяви Зеленченко.

Въпреки недостига на кадри, в област Добрич все още няма внос на работна ръка в строителния сектор. „В други области – например Варна, вече има. В момента в областта се строи активно. Общините в региона поръчват ВиК-проекти, пътни проекти, саниране на сгради, обновяване на детски градини, на домове за стари хора и т.н. Проблем с поръчките няма, проблемите идват, когато дойде време за разплащане. Разплащането се забавя значително. Там, където общините плащат със собствени средства, ситуацията е сравнително нормална. Но, ако средствата трябва да дойдат от държавата по различни програми, забавянето е значително. Има и жилищно строителство", посочва проблеми инж. Зеленченко.

„Камарата на строителите поддържа добри контакти с местната власт в област Добрич. Кметовете не могат да предпочитат местни фирми, тъй като всички процедури са по Закона за обществените поръчки", добавя той.

Камарата на строителите в област Добрич има 136 членове, като 6 са приети в периода 2025 – 2026 г.,