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Задържаха камион с нелегални цигари за 1,8 млн. евро, обвиниха шофьора му (Снимки)

Богомила Костадинова
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СНИМКА: Пресцентър на Апелативна прокуратура – София

Камион с нелегални цигари на стойност над 1,8 милиона евро е задържан в района на с. Марикостиново, община Петрич. 59-годишният му шофьор е обвинен. 

Под ръководството и надзора на Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Петрич, се провежда разследване по досъдебно производство за държане на акцизни стоки без бандерол в големи размери. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София.

В полунощ на 23 октомври 2026 г. на автомагистрала „Струма", в района на с. Марикостиново, община Петрич, служители на отдел „Митническо разузнаване и разследване" – сектор „Оперативен контрол –Благоевград" при Агенция „Митници", спрели за проверка товарна композиция, състояща се от влекач и хладилно полуремарке, с български регистрационни номера. Превозното средство пътувало от Гърция към България.

Съгласно представените от водача транспортни документи превозваният товар представлявал домакински стоки.

При извършените рентгенов контрол и щателна митническа проверка било установено, че всичките 32 палета съдържат цигари без български акцизен бандерол – общо 480 000 кутии, брандирани с известна търговска марка.

Общата стойност на задържаните цигари е 1 838 400 евро.

Водачът на товарната композиция – 59-годишният И.Р., е привлечен в качеството на обвиняем.

Разследването по досъдебното производство продължава.

СНИМКА: Пресцентър на Апелативна прокуратура – София
СНИМКА: Пресцентър на Апелативна прокуратура – София
СНИМКА: Пресцентър на Апелативна прокуратура – София
СНИМКА: Пресцентър на Апелативна прокуратура – София
СНИМКА: Пресцентър на Апелативна прокуратура – София
СНИМКА: Пресцентър на Апелативна прокуратура – София
СНИМКА: Пресцентър на Апелативна прокуратура – София
СНИМКА: Пресцентър на Апелативна прокуратура – София
СНИМКА: Пресцентър на Апелативна прокуратура – София

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