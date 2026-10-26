Велислава Петрова: Можем да се утвърдим като пресечна точка на транспортни коридори

България може да използва пълноценно стратегическото си географско положение и да се утвърди като пресечна точка на транспортни коридори, които предоставят на Европа алтернативни маршрути. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова на седмото издание на Софийския икономически форум, съобщиха от пресцентъра на министерството на външните работи.

Министър Петрова участва в дискусионен панел, посветен на икономическата устойчивост в условията на геополитически сътресения, развитието на транспортната и енергийната свързаност и предизвикателствата пред регионалната сигурност. В дискусията участва и заместник министър-председателят и министър на външните работи на Грузия Мака Бочоришвили.

"Географските предимства сами по себе си не гарантират икономически ползи. За да се превърнат в реални възможности, са нужни стратегическа визия, конкретни политически решения, международно сътрудничество и инвестиции", подчерта Велислава Петрова.

Според министър Петрова свързаността е тема, която трябва да обединява политическите усилия в интерес на България. По думите й транспортните коридори следва да се развиват като цялостни проекти, а не като отделни инфраструктурни отсечки, с ясна икономическа обосновка и потенциал за привличане на инвестиции.

Като приоритет за България министър Петрова открои подобряването на транспортните връзки с Турция и Румъния. Тя постави акцент върху проектите за разширяване на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция, развитието на железопътната инфраструктура от турската граница на север към Румъния и мостовете над Дунав. Министърът допълни, че преодоляването на съществуващите инфраструктурни ограничения е от ключово значение за пълноценното включване на България в международните транспортни коридори.

По отношение на сигурността в Черноморския регион министър Петрова подчерта, че продължаващите военни действия оказват влияние върху стабилността в региона, свободата на корабоплаването и сигурността на търговските кораби. Тя изтъкна необходимостта от активни дипломатически усилия за прекратяване на военните действия и постигане на устойчив мир.

В рамките на форума министър Петрова проведе и двустранна среща с Мака Бочоришвили, продължение на диалога им по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември. Българският външен министър потвърди подкрепата на страната ни за европейските и евроатлантическите стремежи на грузинското общество и за демократичното и европейско бъдеще на Грузия.

Двете обсъдиха и предстоящата през пролетта на 2027 г. Регионална среща на върха по свързаността, чийто домакин ще бъде България. Форумът ще постави специален акцент върху инвестициите и конкретните проекти за развитие на транспортните, енергийните и икономическите връзки между Европа и съседните региони.