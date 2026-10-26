Временно се въвежда алтернативна организация за събиране на отпадъци на ул. „Атанас Буров" в Русе

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Във връзка с установена деформация на уличната настилка в района на ул. „Атанас Буров" временно се преустановява ползването на подземните контейнери за битови отпадъци, разположени на улицата. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

За да не се нарушава графикът по сметопочистване до приключване на необходимите ремонтни и възстановителни дейности, на кръстовището на ул. „Атанас Буров" и ул. „Иван Вазов" са поставени два съда за временно събиране на битови отпадъци.

Община Русе създава необходимата организация за обслужване на района и призовава жителите да използват временно разположените съдове до възстановяване на обичайното обслужване.