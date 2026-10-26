11 месеца затвор за мъж, обадил се на жена си въпреки забраната

Районен съд Дупница наложи наказание „лишаване от свобода" на обвиняем за неизпълнение на Заповед за защита от домашно насилие

Районен съд Дупница наложи наказание „лишаване от свобода" за срок от 11 месеца, по отношение на обвиняем, който се призна за виновен в неизпълнение на Заповед за защита от домашно насилие, връчена му в същия ден, когато е извършено престъплението. Съдът одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура, защитата и обвиняемия. Определението на РС – Дупница е окончателно и не подлежи на обжалване.

Подсъдимият П. Т., понастоящем в Арест към Затвора-Самораново, осъждан, се признава за виновен, че на 30.07.2026 г. в Дупница, не е изпълнил заповед за защита от домашно насилие от 18.06.2026 г., постановена от РС-Дупница, връчена му на 30.07.2026 г. Мъжът е нарушил задължението си да не осъществява контакт с жената, с която е живял на семейни начала, под каквато и да било форма, включително по телефон, чрез електронна или обикновена поща и факс, както и чрез всякакви други средства и системи за комуникация за срок от 15 месеца. Той й се е обадил в приложението „Whats App", чрез гласово и видео обаждане и й е изпратил празно гласово съобщение на мобилния й телефон.

Деянието е извършено повторно, след като П. Т. е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление, със споразумение от 04.11.2024 г. по дело на РС-Дупница като му е наложено наказание „Лишаване от свобода" за 12 месеца при първоначално „строг" режим и от изтърпяване на наказанието не са изтекли 5 години.

Наказанието „лишаване от свобода" за срок от 11 месеца ще бъде търпяно при първоначален „строг" режим. Съдът приспада времето през което е бил задържан с мярка за неотклонение „Задържане под стража".