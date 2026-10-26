Асен Василев: Радев и Йотова докараха войната у нас, да се кандидатират за Мис Вселена (Видео)

Войната я докараха Румен Радев и Илияна Йотова в България. Да ходят да се кандидатират за Мис Вселена, а не за президент на България. Това заяви пред медии лидерът на "Продължаваме промяната (ПП) Асен Василев.

"Господин Радев си позволи да плаши българските граждани с война. Само да му припомня, че войната започна през 2022 г., когато Русия нахлу в Украйна. Оттогава до това лято се смениха много правителства. Управляваха всякакви премиери и не допуснахме в български териториални води, в български води в икономическата зона да има потопени кораби", посочи той.

"Не допуснахме да има дронове, които нарушават българското въздушно пространство. Дойде г-н Радев с президент госпожа Йотова, взеха да се въртят като пумпал и да излъчват сигнали на слабост и изведнъж кораби взеха да бъдат потапяни и дронове взеха да падат. Така че, войната я докараха Румен Радев и Илияна Йотова в България", твърди Василев.

"И ако искат българските граждани да продължи война в България, да гласуват за Илияна Йотова. Ако искат България да бъде защитена, трябва да гласуват за някой, който няма да се върти като пумпал, ще говори нормално с нашите съюзници, а няма да ги обвинява, че нищо не разбират. Ще заеме твърда позиция, за да е ясно, че всеки, който наруши нашето морско или въздушно пространство ще получи ясен отговор и това не начинът да не ни бомбардират корабите и да не влизат дронове в българското въздушно пространство", коментира той.

"Всички други приказки за мир, които чуваме, могат да ги запазят за световните конкурси по красота и Мис Вселена. И там искат мир. Всички по Земята искат мир. Въпросът не е дали искаш мир, въпросът е дали знаеш как да го постигнеш. И това, което видяхме е, че нито Румен Радев, нито Илияна Йотова знаят как да защитят българските граници и да постигнат мир. Да ходят да се кандидатират за Мис Вселена, а не за президент на България", заяви лидерът на ПП.

"Разбрах, че тази седмица няма да има заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), което означава, че ще бъде нарушен Законът за публичните финанси и бюджетът няма да бъде внесен в парламента преди 31 октомври . Какво криете, господин Радев? Какво пише в този бюджет, че не искате да го покажете на българските граждани преди изборите следващата неделя", попита Василев.

"Основните параметри са ясни. Заложили сте за първи път официално в бюджет, че българските граждани ще обеднеят. Доходите им ще се увеличат по-малко, отколкото се увеличава инфланцията. Но какво друго сте скрили в този бюджет и за какво друго ще похарчите парите, така че даже при това обедняване не можете да влезете в 3% дефицит", каза още той.

И се обърна към българите: "Ако искате да има коректив, ако този бюджет ощетява гражданите и е противоконституционен, някой това да го каже и да му сложи вето - гласувайте за г-н Гюров, защото явно г-жа Йотова не може да направи такова нещо".

Днес министър-председателят Румен Радев заяви, че правителството ще представи бюджета за 2027 г. следващата седмица

Той коментира и първия тур на президентските избори, на които подкрепената от неговата формация Илияна Йотова получи най-много гласове, но с малка преднина пред Андрей Гюров.

"На изборите в неделя ние ще избираме между мира и войната, между демокрацията и корупционния модел на сглобката, между спокойната истина и истерията на троловете", така Радев коментира предстоящия балотаж в неделя.