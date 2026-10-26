Двамата германци, подпалили 11 станции на Старлинк у нас, задържани в Дуисбург

В немския град Дуисбург са били задържани 19-годишните германци Тирпан Бейтула и Зека Ислам, научи "24 часа". Те са обвинени за палежа на антените на компанията "Старлинк" в с. Плана.

Подпалването става в 22,25 часа на 9 октомври. Само час и половина по-късно двамата вече са напуснали България с кола през ГКПП Калотина. У нас пристигнали през същия пункт минути преди 6 часа същата сутрин и не са отсядали никъде.

Разследващите стигнали до тях по колата, която е заснета от камерите в района как напуска мястото точно в минутите около палежа. На записите се виждали и два силуета, които обаче не можело да бъдат разпознати. Един от охранителите на телепорт Плана също забелязал два силуета в минутите около палежа, а други от телепорта видели пламъците. Според събраните доказателства Зека и Тирпан били с маски и ръкавици.

Огънят успял напълно да унищожи 3 антени, други 2 били частично съсипани, а други 3 били почернели, с обгорели кабели.

Двамата младежи бяха обвинени задочно, а съдът издаде Европейска заповед за ареста им.

Задвижена е процедура по екстрадицията на двамата у нас.