Ивайло Мирчев: Готви се огромно повишение на тока от 1 януари

"Готвят ни пак шокиращ бюджет, който по закон трябва да е внесен до 31 октомври. Знаем, че от 1 януари се готви и огромно повишение на тока и се чудят с 10,12 или 14% ще бъде. Нека ме оборят, че не е така, призова съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев, който коментира изборите и новия бюджет на страната в "Лице в лице" по БиТиВи.

"В едно нещо обаче не се провалиха и трябва да им го признаем. Биха всички рекорди за цена на километър магистрала - 2,7 млн. евро за 108 млн. евро за "Струма" и очакват сега Йотова да бъде избрана за президент, тя играе роля на технически секретар на Радев. Той иска да е и президент, и премиер. Трябва да има президент, който да излезе и като види това да каже, че не е правилно, да налага вето и да не премълчава", призова той.

Изненадани сме от ниската избирателна активност и е ниска, защото нямаше дебат. Г-н Гюров покани президента Йотова, но такъв дебат не се осъществи и хората не намериха смисъл да гласуват. Все пак подкрепата за Гюров е добра и вярвам, че може да се разшири на втория тур, коментира той.

По думите му като брой гласове имали очакване за по-голяма подкрепа, разчитали и на ГЕРБ. "Благодарим на тези 13%, които на предните избори гласуваха за ГЕРБ, че сега са отишли до урните и са подкрепили Гюров. Големият въпрос е дали Борисов ще призове избирателите си да гласуват и на втория тур по същия начин. Един човек, който мисли за страната и Европа трябва да гласува за Гюров", убеден е Мирчев. И добави, че се работело в посока избирателите на "Възраждане" да подкрепят Йотова на втория тур, защото се подготвя сглобка между ПБ и хората на Костадин Костадинов.

Според него ПБ са се провали навсякъде, където можеха да се провалят - не се справиха с цените, с кризата за сигурността, несигурността при хората се увеличи.

"Големият проблем, е, че вместо да бори олигархията, вътрешният министър бори сатирични страници. Невъзможността на тези хора да се справят, е очевидна, провалиха се и провалиха надеждите на хората, че страната ще върви напред", каза още политикът.