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Радев поздрави за изборната победа "Студентската листа" в Сърбия

Богомила Костадинова
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Румен Радев СНИМКА: Георги Палейков

Готови сме да продължим да оказваме силна подкрепа за интеграцията на Сърбия към членство в ЕС, посочва премиерът

Поздравявам народа на Сърбия за участието му в демократичния процес, както и „Студентската листа" за изборната ѝ победа. Това пише в своя публикация в "Екс" министър-председателят Румен Радев 

Ето какво още пише той: 

България и Сърбия поддържат силни отношения, основани на вековни връзки и обща отговорност за мира, стабилността и просперитета в нашия регион.

Очаквам с нетърпение укрепването на двустранните ни отношения чрез конструктивен диалог, икономическо сътрудничество и по-добра свързаност. Готови сме да продължим да оказваме силна подкрепа за интеграцията на Сърбия в посока членство в ЕС.

Българското национално малцинство в Сърбия заема специално място в нашите отношения. Съхранението на неговата културна идентичност, език и традиции, както и осигуряването на пълни права и възможности за него, трябва да останат важна част от нашия двустранен диалог.

Вярвам, че чрез взаимно уважение, доверие и сътрудничество България и Сърбия могат да отворят нова страница в отношенията си и да допринесат за по-силна, по-свързана и просперираща Югоизточна Европа.

По данни от паралелното преброяване на Центъра за свободни избори и демокрация (ЦеСИД), при обработени 96% от протоколите Студентската листа печели 140 места в сръбския парламент. Сръбската прогресивна партия, чийто водач на листа е бившият президент Александър Вучич, получава 103 мандата.

Александър Вучич призна изборното си поражение снощи.

Предсрочният вот в Сърбия бе предизвикан от дълбока политическа криза, започнала след срутването на козирката на гарата в Нови Сад, при което загинаха 16 души. Това отпуши двугодишни масови студентски и граждански протести.

На 27 септември Вучич подаде оставка като президент, за да оглави изборната листа на своята партия като кандидат за премиер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Румен Радев СНИМКА: Георги Палейков

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