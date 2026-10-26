Радев поздрави за изборната победа "Студентската листа" в Сърбия

Готови сме да продължим да оказваме силна подкрепа за интеграцията на Сърбия към членство в ЕС, посочва премиерът
Поздравявам народа на Сърбия за участието му в демократичния процес, както и „Студентската листа" за изборната ѝ победа. Това пише в своя публикация в "Екс" министър-председателят Румен Радев
Ето какво още пише той:
България и Сърбия поддържат силни отношения, основани на вековни връзки и обща отговорност за мира, стабилността и просперитета в нашия регион.
Очаквам с нетърпение укрепването на двустранните ни отношения чрез конструктивен диалог, икономическо сътрудничество и по-добра свързаност. Готови сме да продължим да оказваме силна подкрепа за интеграцията на Сърбия в посока членство в ЕС.
Българското национално малцинство в Сърбия заема специално място в нашите отношения. Съхранението на неговата културна идентичност, език и традиции, както и осигуряването на пълни права и възможности за него, трябва да останат важна част от нашия двустранен диалог.
Вярвам, че чрез взаимно уважение, доверие и сътрудничество България и Сърбия могат да отворят нова страница в отношенията си и да допринесат за по-силна, по-свързана и просперираща Югоизточна Европа.
🇧🇬🇷🇸 Congratulations to the people of Serbia on their participation in the democratic process and to the Students’ List on its electoral victory.
Bulgaria and Serbia share a strong relationship based on centuries-old ties and common responsibility for peace, stability and prosperity in our region.
I look forward to strengthening our bilateral relations through constructive dialogue, economic cooperation and greater connectivity. We stand ready to continue our strong support for Serbia’s integration towards EU membership.
The Bulgarian national minority in Serbia holds a special place in our relations. Preserving its cultural identity, language and traditions, and ensuring its full rights and opportunities, must remain an important part of our bilateral dialogue.
I believe that through mutual respect, trust and cooperation, Bulgaria and Serbia can open a new chapter in their relationship and contribute to a stronger, more connected and prosperous Southeast Europe.
🇧🇬🇷🇸 Congratulations to the people of Serbia on their participation in the democratic process and to the Students’ List on its electoral victory. Bulgaria and Serbia share a strong relationship based on centuries-old ties and common responsibility for peace, stability and prosperity in our region. I look forward to strengthening our bilateral relations through constructive dialogue, economic cooperation and greater connectivity. We stand ready to continue our strong support for Serbia’s integration towards EU membership. The Bulgarian national minority in Serbia holds a special place in our relations. Preserving its cultural identity, language and traditions, and ensuring its full rights and opportunities, must remain an important part of our bilateral dialogue. I believe that through mutual respect, trust and cooperation, Bulgaria and Serbia can open a new chapter in their relationship and contribute to a stronger, more connected and prosperous Southeast Europe.— Rumen Radev (@RumenRadevPM) October 26, 2026
По данни от паралелното преброяване на Центъра за свободни избори и демокрация (ЦеСИД), при обработени 96% от протоколите Студентската листа печели 140 места в сръбския парламент. Сръбската прогресивна партия, чийто водач на листа е бившият президент Александър Вучич, получава 103 мандата.
Александър Вучич призна изборното си поражение снощи.
Предсрочният вот в Сърбия бе предизвикан от дълбока политическа криза, започнала след срутването на козирката на гарата в Нови Сад, при което загинаха 16 души. Това отпуши двугодишни масови студентски и граждански протести.
На 27 септември Вучич подаде оставка като президент, за да оглави изборната листа на своята партия като кандидат за премиер.