Министерският съвет обвини медиите, че са подвластни на цензура или автоцензура

Правителствената информационна служба обвини медиите, че са подвластни на цензура или автоцензура и манипулират думи на министър-председателя Румен Радев. За разлика от тях пресцентърът не съкращава думите на премиера и "няма да следва негативни примери", пише в позиция до медиите.

Тя дойде, след като днес Радев коментира изборите с думите: "да гласуваме за Илияна Йотова, за да бъде България в сигурни ръце". А след събитието тези думи бяха отразени и в прессъобщението и качени на сайта и социалните мрежи на правителството.

Минути след това опозицията скочи, че Радев няма право да агитира през Министерския съвет. А Андрей Гюров и Георги Кандев сезираха ЦИК. В сигнала си те посочват две отделни нарушения на Изборния кодекс и шест конкретни искания към ЦИК : предизборна агитация чрез държавна институция (чл. 182, ал. 1) и безплатно използване на публичен административен ресурс във връзка с предизборната кампания (чл. 168, ал. 3).

"Отговорност на Правителствената информационна служба, както и на самите медии, е да информират своевременно и коректно обществото за публичните позиции и дейността на министър-председателя и правителството. Дори и определени журналисти или медии да не споделят позициите на премиера, професионалните стандарти в журналистиката изискват те да бъдат отразени достоверно и в пълнота. Ако дадени медии въпреки това се отклоняват от професионалните стандарти и премълчават, преиначават, манипулират, съкращават и вплитат в политически наративи думите на министър-председателя или са подвластни на цензура или автоцензура, Правителствената информационна служба няма да следва тези негативни примери", написаха съобщението до медиите си от Министерския съвет.

И обърнаха внимание, че при отразяването на днешния медиен брифинг на Радев все още не е била започнала предизборната кампания по силата на Изборния кодекс. И се позовават на чл. 342 (3) от Изборния кодекс.

"Правителствената информационна служба ще продължи да информира българското общество за позициите и действията на министър-председателя и вярва, че почтените български медии ще направят същото, като не се поддават на опити за налагане и легитимиране на цензура от определени политически кръгове", пишат още те.