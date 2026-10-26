Окончателно: 20 г. затвор за Орлин, който уби и напъха в куфар Евгения, баща му - невинен

На първа инстанция двамата бяха осъдени на до живот

20 години ще лежи в затвора Орлин Владимиров, който през есента на 2021 г. уби съпругата си и майка на сина им Евгения Владимирова, а после я напъха в куфар, захвърлен край Перник. А след това цял месец заблуждаваше разследващите, семейството на младата майка и общите им приятели, че тя е изчезнала.

Орлин Владимиров в съда

Баща му Пламен Владимиров, бивш служител на ДАНС, който пък откарал куфара до мястото, където е изхвърлен, е невинен.

Това реши окончателно Върховният касационен съд. Според магистратите предумишлено и извършено по особено мъчителен начин е престъплението, за което е наказан Орлин.

На първа инстанция бащата и сина получиха доживотни присъди. Апелативният съд оправда Пламен, а Орлин получи 20 години.

"Като решаващо е отбелязано положението, че безспорно доказаните факти за поведението на Пламен Владимиров се отнасят за времето след довършването на убийството от сина му и затова не обосновават нито една от инкриминираните му форми на интелектуално помагачество – нито на даване съвети и разяснения за начина на извършване на деянието и мястото, където да бъде укрит трупът, нито на даване на обещание да даде помощ след деянието за транспортирането на трупа", казват върховните магистрати.

Те посочват, че за да се определи поведението на Пламен като помагачество, "без съмнение, тези действия трябва да предшестват или поне да съпътстват изпълнителното деяние на извършителя", но такива факти не били установени.

Орлин е задържан от края на 2021 г., тоест той вече е изтърпял пет години от присъдата, тъй като това време се приспада. Ако работи зад решетките, наказанието се намалява, така че след няколко години ще е на свобода.