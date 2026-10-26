НАП разкри черна каса в павилион в УНСС, системно не са издавани касови бележки

Фискалните инспектори открили тефтерчета със записани реални обороти

Инспектори от Главна дирекция „Фискален контрол" в НАП установиха масово неиздаване на касови бележки при проверка в павилион, намиращ се на територията на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в София. Контролните действия са започнали с покупка по метода „таен клиент", при която след плащане на стоката, не е бил издаден фискален бон. При проведеното скрито наблюдение в търговския обект фискалните инспектори са констатирали още четири случая на неиздаване на касова бележка. Това съобщиха от пресцентъра на Националната агенция за приходите.

След като са се легитимирали, проверяващите са изискали отчетите от програмния продукт, проверили са наличностите в касата и са сравнили сумите, маркирани на касовия апарат. Според справка от фискалното устройство, оборотът в обекта е 1,50 евро, а наличността в касата е възлизала на над 630 евро. В павилиона служителите на НАП са намерили и два тефтера, в които подробно са били описани реалните обороти. Тези суми съвпадали с отчетите в счетоводната програма на обекта, но съществено се разминавали с маркираните на касовия апарат.

За установените нарушения може да бъде наложена административна мярка „запечатване на обект" за срок от 30 дни.

От НАП напомнят, че потребителите могат да упражняват граждански контрол върху отчитането на приходите от страна на търговците, като използват мобилното приложение на НАП – NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката. То може да се изтегли през App Store за телефони с операционна система iOS или през Google Play.

Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи или с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център: 0700 18 700 или по електронна поща на адрес: [email protected].