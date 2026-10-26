Радев: Повишеното производство може истински да реши задачата ни с бюджета

Привличането на инвестиции, подкрепата за гражданите и бизнеса и ускоряването на ключови реформи са сред основните приоритети на правителството в Бюджет 2027, посочи министър-председателя Румен Радев на Софийския икономически форум

„Устойчивото развитие и повишаването на доходите изискват по-висока производителност, модерни технологии и условия за разрастване на българския бизнес. В основата на икономическата визия е преходът към модел, основан на производство с по-висока добавена стойност, иновации и конкурентоспособност. Само повишеното производство, по-голямата производителност и по-голямата конкурентоспособност могат истински да решат задачата ни с бюджета". Това заяви Румен Радев по време на Софийския икономически форум, представяйки приоритетите на правителството в областта на икономиката, бюджета, сигурността, инфраструктурата и социалната политика. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Премиерът Радев открои развитието на човешкия капитал като водещ приоритет, подчертавайки значението на прозрачността, откритостта и кооперативността в работата на институциите. По време на форума Румен Радев представи основните насоки на управлението в областта на икономиката, бюджета, сигурността, инфраструктурата и социалната политика, като изрази увереност, че действията в тези направления ще доведат до успешни резултати.

Сред конкретните мерки за насърчаване на инвестициите е намаляването на прага за приоритетните проекти от 25 на 15 млн. евро. Предвижда се съдействие при отчуждителните процедури и изграждането на довеждаща инфраструктура, особено в индустриалните зони, така че инвеститорите да могат по-бързо да реализират проектите си.

„Нашата цел е българите със своя предприемачески дух все повече да изкарват своите пари от банките, които сега са над 100 милиарда, и да се вкарват в реална икономика", заяви Радев. Целта е наличният финансов ресурс да се насочва по-активно към производството, предприемачеството и създаването на нови работни места.

Привличането на високотехнологични инвестиции също е сред основните приоритети. Изкуственият интелект, центровете за данни, роботиката, автоматизацията и отбранителната индустрия са сред секторите, в които България може да развива конкурентни предимства. За целта се предвиждат по-бързи административни процедури, подкрепа за научноизследователската дейност и трансфера на технологии и по-тясно сътрудничество между държавата и бизнеса. „Ние предлагаме най-важното – скорост. Скорост на решенията, скорост на изпълнението, скорост на присъединяване и подкрепа на най-високо политическо ниво", заяви министър-председателят.

Важна част от икономическата програма е развитието на транспортната инфраструктура. Ускоряването на стратегическите пътни проекти и подобряването на връзките между река Дунав, Черно море и Егейско море трябва да укрепят позициите на България като транспортен и логистичен център. Сред посочените направления са автомагистралите „Хемус", „Черно море" и „Рила", пътят Видин–Ботевград и направлението Русе–Маказа. За реализацията на мащабните проекти ще се търсят възможности за привличане на частен капитал и развитие на публично-частни партньорства.

В енергетиката акцентът е върху системите за съхранение на енергия, помпено-акумулиращите мощности и укрепването на енергийната инфраструктура. Целта е да се гарантира по-голяма сигурност на доставките, стабилност на системата и условия за развитието на конкурентоспособна индустрия.

По отношение на сигурността в Черно море Румен Радев акцентира върху позицията на страната ни: заедно с нашите съюзници следва да направим всичко възможно – с военни, но най-вече с дипломатически средства, да гарантираме свободата на навигация в Черно море, което е жизненоважно за нашата икономика. Министър-председателят припомни и своевременните действия на българските институции при инцидентите от последните седмици. „Показахме, че България като цивилизована държава може да гарантира своите международни задължения по аварийно търсене и спасяване в своята изключителна икономическа зона", посочи Радев. Премиерът изтъкна, че е направено всичко възможно с оглед на тежките метеорологични условия да бъде извлечен корабът „Челси 3" в бургаското пристанище, за да се осигури щателно разследване. „Дойдоха наши съюзници с високотехнологична апаратура и чакаме заключението", добави Радев. Премиерът припомни, че е извикал посланика на Руската федерация в Министерския съвет и ясно е заявил позицията си по атаките. „Имам принципи – преди да обвиня, трябва да имам ясни доказателства. Не мога на базата на лозунги да го направя", подчерта Радев.

В словото си министър-председателят представи и основните акценти в бюджета за 2027 г. Въпреки ограниченията пред публичните финанси правителството предвижда повече средства за образование и здравеопазване, за изграждането на Националната детска болница и за повишаването на възнагражденията на младите лекари. „Въпреки изключително трудната и тежка ситуация с бюджета, ние заделяме сериозни средства и там", заяви Радев.

Наред с инвестициите в здравната система се предвижда по-строг контрол върху разходването на средствата от Националната здравноосигурителна каса. За тази цел се разработват дигитални системи, които да ограничат злоупотребите и неефективното използване на публичния ресурс. „И там вече разработваме сериозни дигитални системи. Така че да се спрат всички безобразни течове и кражби от здравето на българските граждани", посочи Радев.

Сред социалните приоритети са повишаването на доходите, данъчните облекчения за семейства с деца и за деца с увреждания, както и допълнителните преференции за дейности, подпомагащи развитието на децата – спорт, изкуства и образователни курсове. Предвижда се увеличение на пенсиите, както и на възнагражденията в администрацията. „Няма да оставим пенсионерите без повишение на пенсиите. И макар и минимално, но ще имаме увеличение и в администрацията", заяви Радев.

Подкрепата за учениците и студентите също е част от планираните мерки. Предвижда се увеличение на стипендиите, като премиерът припомни че размерът на ученическите стипендии не е променян повече от десетилетие. Целта е младите хора да получат по-добра подкрепа за образованието и развитието си.

Модернизацията на системите за обществена безопасност е друга важна част от представените приоритети. Предвиждат се средства за създаване на център за пътна безопасност, както и за закупуване на авиационна техника, включително самолети за борба с пожари. Планира се и придобиването на нов кораб за търсене и спасяване в Черно море.

Румен Радев постави акцент и върху дигиталното наблюдение на язовирите чрез системи за следене на водните нива, което трябва да подобри контрола, да позволи по-ранно установяване на рискове и да подпомогне предотвратяването на бедствия. Предвидените инвестиции са насочени към по-добра готовност за реакция при пожари, аварии и други извънредни ситуации. „Ще инвестираме и в повече безопасност като цивилизована европейска държава. А ние искаме да бъдем развита, достойна европейска държава", заяви Радев.

Сред останалите реформи са намаляване на продуктовите такси, промени в законодателството за подземните богатства и мерките в сектора на хазарта. В момента се работи по закон за подземните богатства, който трябва да осигури по-справедливи ползи за България от използването на собствените ѝ ресурси, като същевременно даде възможност за екологично съобразни проучвания и развитие на добивната промишленост.

Сред важните задачи е създаването на дигитализирана геоложка карта на България, която да подпомогне проучването и добива на важни суровини. Темата има стратегическо значение както за страната, така и за Европа, която се стреми да възстанови капацитета си за добив и преработка на суровини, необходими за индустрията и новите технологии. „Критично важно е за нас, за Европа, защото Европа трябва да се завърне в добива и преработката на критично важни суровини", посочи Радев.

Представените инициативи са част от по-широка програма за икономическо развитие, социална подкрепа и реформи. „Това са само част от нашите политики, приоритети и реформи, които залагаме", заяви още в изказването си на Софийския икономически форум премиерът Румен Радев.