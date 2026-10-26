Йоаний откри изложба в Русе преди представянето ѝ във Вашингтон

Кметът на община Русе Пенчо Милков присъства днес на откриването на изложбата „Таро" на русенския художник Иван Иванов – Йоаний. Експозицията е подредена във фоайето на Доходното здание и представя творби, вдъхновени от богатия символен свят на картите таро, пресъздадени чрез характерния художествен почерк на автора. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

В обръщението си към автора и гостите на събитието Милков подчерта значимостта на изложбата като културно събитие, което провокира размисъл и насърчава диалога между традицията, духовността и съвременното изкуство. „Чрез неповторимия си визуален език Йоаний кани публиката на едно пътуване отвъд видимото, където изкуството среща стремежа към познание", каза кметът.

Представените в Русе изображения на карти таро предстои да бъдат показани и във Вашингтон през 2027 г. Успоредно с това Йоаний работи по сценографските решения за постановката на операта „Манон Леско" от Джакомо Пучини в Мариинския театър в Санкт Петербург. Поканата за участието му идва от генералния директор и художествен ръководител на театъра Валерий Гергиев, а режисьор на спектакъла е още един русенец със световна кариера – Орлин Анастасов.

Изложбата „Таро" може да бъде разгледана във фоайето на Доходното здание до 11 ноември.