Патриарх Даниил за статуята на Изида във Видин: Образ на бяс, хората да се върнат към християнската вяра

Патриарх Даниил определи статуята на Изида в парк във Видин като "образ на бяс" и призова хората да се върнат към християнската вяра.

Той направи коментара си по повод Димитровден – духовния празник на Видин. Става дума за поставянето на „Скулптура на светлината", изобразяваща древноегипетската богиня Изида, в крайдунавския парк на града. Древноегипетската богиня Изида във Видин.

„Едно е да се почете паметта на дадена личност, каквито Видин има много, да се направи паметник на някоя достойна личност. Друго е да се поставя статуя на езическо божество. Това вече не е някоя личност, това е религиозен образ", каза патриарх Даниил.

Патриархът попита дали хората искат езическият дух, преследвал християните и подтикнал император Галерий да осъди на смърт свети Димитър, да присъства в ежедневието им и в градската среда.

"Духовният празник на Видин е повод за връщане към вярата, която учи на честност, отговорност, уважение към ближния, доблест и смелост", каза още патриарх Даниил, цитиран от БТА. По думите му, ако тези добродетели присъстват в живота на хората - градовете, селата и страната ще вървят напред, докато разединението и безразличието не водят към добро.

В словото си патриарх Даниил припомни подвига на свети Димитър, който въпреки опасността от преследване открито заявил, че е християнин, и избрал да остане верен на Христос дори с цената на живота си. Той подчерта, че вярата дава сили на човека да устоява на изпитанията, да обича и да не изоставя ближния си.

„Ако отстъпваме от тази вяра, какво веселие, какъв празник, каква надежда за всички нас?", попита патриархът. Той призова празникът да не се свежда до трапезата, развлеченията и ежедневните занимания, а да бъде време за молитва и благодарност към Бога.

Видинският митрополит Пахомий също засегна темата, като каза, че някои днес наричат светлина онова, което според него е мрак, от който Господ е избавил хората чрез своята нетварна светлина. Той предупреди за опасността от отдалечаване от християнската вяра и посочи Христос като източник на истинската светлина, мъдрост и любов.

Митрополит Пахомий подчерта, че градът се съхранява не само чрез сградите и паметниците си, но и чрез хората, тяхната памет, труд и отговорност към общността. Той припомни делото на поколенията, изградили видинската катедрала „Св. вмчк Димитър Солунски", и призова жителите да пазят духовното и културното наследство на града и да го обогатяват с труд и грижа за общото благо.