Бургас събира международни партньори за бъдещето на Черно море

Темите: сигурност и технологии за опазване на региона

Представят пилотно и методологията за "син етикет"

На 29 и 30 октомври Бургас ще бъде домакин на демонстрационни дни по проекта Blue Gates BSB00189 – Empowering Blue and Smart Transformation of the Black Sea Basin, съфинансиран от ЕС по програма Interreg NEXT "Черноморски басейн" 2021–2027.

Община Бургас го реализира съвместно с партньори от Турция, Румъния и Украйна с цел насърчаване на синята и интелигентна трансформация на региона. Градът ще посрещне 2 събития за устойчивото развитие на региона, климатичната устойчивост и иновациите. На 29 октомври в експоцентър "Флора" ще се проведе работна среща "Бургас: от крайбрежни предизвикателства към устойчиви решения", а на 30 октомври Международният конгресен център ще посрещне участниците във форума "Черно море 2030 – сигурност, устойчивост, иновации". Участието е безплатно, с предварителна регистрация, казаха от общината.

През първия ден партньорите в Blue Gates и местни заинтересовани страни ще обсъдят добри практики за устойчиво развитие на крайбрежните територии и адаптацията към изменение на климата. Ще бъде представена методология за прилагане на "син етикет" в рамките на мисията на ЕС "Възстановяване на нашите океани и води", която ще бъде изпробвана пилотно в Бургас.

Климатичното звено на града ще представи инициативи и идеи, а работните групи ще търсят практически решения за развитие на парк "Езеро". На 30 октомври форумът, организиран от община Бургас и сдружение "Проспекти М", ще събере представители на европейски и национални институции, местни власти, академичните среди, бизнеса и гражданското общество.

Програмата включва дискусии за сигурността в Черно море, превръщане на общите визии в реални проекти и ролята на технологиите. Специален акцент ще бъде участието на младите хора. В панела "Гласове на бъдещето. Черно море 2030 през погледа на новото поколение" студенти, млади учени и предприемачи от БСУ, университет "Проф. д-р Асен Златаров" и СУ "Св. Климент Охридски" ще представят идеи за бъдещето на Черно море.

В рамките на форума ще има и експозона с демонстрации на проекти от университети и компании, както и възможности за професионални срещи и нови партньорства.