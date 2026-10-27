Вузове правят в Бургас съвместна магистърска програма по изкуствата

Възможностите за създаване на съвместна магистърска програма по мениджмънт на изкуствата бяха обсъдени на работна среща в Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров". Инициативата предвижда обединяване на академичния потенциал на четири висши училища и е в синхрон с амбицията на Бургас да стане Европейска столица на културата през 2032 г.

Домакин на срещата бе ректорът на БДУ проф. д-р Сотир Сотиров, който посрещна чл.-кор. проф. дфн Мирослав Дачев, ректор на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов", проф. д-р Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров", доц. д-р Любомил Драганов, заместник-декан на Факултета по изящни изкуства към Националната художествена академия, и заместник-кмета на Община Бургас Михаил Ненов. В разговора участва и проф. д-р Севдалина Турманова, заместник-ректор по учебната дейност на БДУ.

Обсъдената магистърска програма предвижда съчетаване на управленски знания с обучение в областта на музикалните, сценичните, екранните и изобразителните изкуства. Целта е подготовката на специалисти с широк професионален профил, които да могат да управляват културни институции, да реализират проекти и да организират събития в различни сфери на изкуството, включително в българските културни институти в чужбина.

По време на срещата бяха разгледани възможностите за организация и финансиране на обучението, както и следващите стъпки за разработване на съвместната програма.

Заместник-кметът Михаил Ненов подчерта значението на партньорството между академичните институции и местната власт за развитието на Бургас като образователен и културен център. В разговора бяха обсъдени и възможностите за подкрепа от страна на Общината при реализирането на подобни инициативи.

Участниците обсъдиха необходимостта от последваща координация между висшите училища за конкретизиране на учебната програма и организацията на обучението.

Бъдещото академично партньорство би разширило възможностите за образование и професионално развитие в сферата на културата и изкуствата в Бургас, като същевременно е в синхрон с дългосрочната визия за културното развитие на града и кандидатурата му за Европейска столица на културата 2032.