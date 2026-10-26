Двойно повече подкрепа за Гюров в чужбина, Йотова печели в Турция (Обзор)

Костадинов води убедително само в Русия

Двойно по-висока подкрепа от българите в чужбина получават Андрей Гюров и Георги Кандев. За тях са гласували 37 101 души (45,8%), срещу 18 465 (22,8%) за Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

Това стана ясно от официалните данни на ЦИК при обработени 100% от секционните протоколи в чужбина.

Трети остават кандидатите на “Възраждане” Костадин Костадинов и Петър Волгин, които на национално ниво събраха около 13%. А зад граница водят убедително в Русия.

За Йотова най-много са гласували в Турция, Молдова и Северна Македония.

Категорично е лидерството на Гюров в Германия, Великобритания, Франция, Испания и САЩ.

В Нидерландия близо 70% от бюлетините на сънародниците ни са в негова подкрепа - 2991 гласа. За Йотова и Вълчев там резултатът е 515 гласа (11,5%), следвани от Костадинов и Волгин с 6,1%. В страната бяха разкрити 24 секции.

47,8% получава бившият служебен премиер в Германия, а Йотова - 19,7%. Разликата е значителна и във Великобритания, където подкрепата за Гюров достига 42,5% спрямо 22,7 на сто за настоящия президент.

Във Франция останалият втори на национално ниво взема близо 57% от гласовете, срещу 16,1% за Йотова. Разликата между двамата кандидати е значително по-малка в Испания, където Гюров получава подкрепа от 30,8 на сто от избирателите, а Йотова - 23,2. Любопитно тук е, че кандидатите на “Величие” Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева получават 12,5% от гласовете - около 4 пъти повече от резултата им на национално ниво.

Значителна е преднината за Гюров и зад океана. В САЩ за него са гласували 58,3% от българите срещу 15,3% за Йотова. Различно е обаче подреждането в Канада, където бившият служебен премиер запазва лидерството си с 48,1%, но втори след него се нарежда Костадин Костадинов с 23%. Там Йотова остава трета с малко над 14 на сто.

В съседна Турция обаче тя е първа с почти 52%. За Гюров и Кандев бюлетини са пуснали двойно по-малко - около 25%. Там за вота бяха разкрити 78 секции, но в изборния ден бе отчетена изключително ниска активност.

Йотова повежда и в Северна Македония - с около 40%, срещу 24,8% за Гюров. На територията на западната ни съседка бяха открити 7 секции, където са гласували 352-ма. Действащият президент печели подкрепата и на сънародниците ни в Молдова, където Костадинов изпреварва Гюров и е втори.

В Сърбия, където също се проведоха избори на 25 октомври, повежда отново Гюров - с 48,3%, пред близо 28 на сто за Йотова. Негова е победата и в Румъния.

