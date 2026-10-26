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Дебат Йотова - Гюров ще има! В четвъртък вечерта по БНТ

Лиляна Клисурова
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Андрей Гюров и Илияна Йотова КОЛАЖ: 24 часа

Още се уточнява регламентът, както и дали ще участват Кандев и Вълчев

Илияна Йотова и Андрей Гюров застават един срещу друг в предизборен дебат.

Битката ще бъде на терена на обществената телевизия. От БНТ, както и от щабовете на двете двойки кандидати засега не съобщават никакви подробности. Но “24 часа” научи, че дебатът, който ще бъде излъчен на живо, е планиран за 21 ч. в четвъртък - два дни преди балотажа.

През цялата кампания Йотова и Гюров избягваха засичане в каквито и да са медийни формати.

В изборния ден действащият държавен глава обясни, че досега е търсила диалог с избирателите, но преди балотажа би се явила на дебат с основния си опонент. По-късно вечерта опонентът ѝ я призова да застанат в един открит, честен и цивилизован дебат. “Да изкажем своите позиции, нашите виждания за това как ще използваме правомощията си и как ще действаме, когато България е изправена пред труден избор. Дължим го на всички български граждани, които гласуваха днес, но най-вече на тези, които останаха вкъщи и ще решат дали да гласуват и кого да подкрепят”, каза Гюров.

Запознати обаче разкриха, че дебатът е бил договорен още миналата седмица. Ясен бил и журналистът, който ще задава въпросите - водещата на “Референдум” Добрина Чешмеджиева.

Предстои доуточняване на регламента, както и дали в него ще се включат и кандидатите за вицепрезиденти Кирил Вълчев и Георги Кандев.

Вълчев в кампанията неведнъж призоваваше Кандев, направи го дори лично, когато двамата се засякоха по време на предизборните си обиколки. Вълчев го попита защо не е отишъл в “Референдум”, а бившият главен секретар на МВР само му стисна силно ръката с думите “Оооо, Кириле, здраво дръж” и отклони темата с обяснението, че първо трябва да минат президентите, после вицетата.

В изборната нощ пък Вълчев се обърна към Кандев с “да бъде мъж” и да приеме дебат.

Андрей Гюров и Илияна Йотова КОЛАЖ: 24 часа

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