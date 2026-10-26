2-3 дни преди вота 156 000 решили кого искат, още 140 000 - почти пред урната

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2/3 от гласувалите за Йотова и 1/2 за Гюров сигурни още преди кампанията

10,4% от всички гласували на изборите в неделя са решили кого да подкрепят в последните няколко дни преди изборите, а 9,3% – в самия изборен ден. Това показва екзитполът на социологическа агенция “Тренд” на първия тур.

В брой избиратели това са 156 хиляди и 139 хиляди, при положение че избирателната активност на 25 октомври се очертава около 1,5 милиона.

Общо 55,7% от всички гласували са решили кого да подкрепят преди началото на кампанията, 20,9% са взели решение по време на нея.

Това показва, че макар мнозинството да е имало предварително формирани предпочитания, близо една пета от избирателите са направили своя избор в последните дни или непосредствено преди да гласуват.

Две трети (66,3%) от избирателите на Илияна Йотова са взели решение за своя вот още преди началото на предизборната кампания. При Андрей Гюров този дял е 53,1%. За сметка на това една четвърт (25,4%) от подкрепилите Гюров са взели решение в рамките на кампанията, докато при Йотова този дял е 16,7%.

Това очертава по-рано формирана подкрепа за Йотова и сравнително по-силна мобилизация на Гюров в хода на кампанията.