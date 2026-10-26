Избиратели на ГЕРБ, подкрепили Гюров и Йотова - 2:1

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Как може да гласуват избирателите на ГЕРБ, които решат да излязат на балотажа? Можем донякъде да съдим по данните от екзитпола с профил на избирателите на първия тур.

Сега 8,9% от гласувалите са с профил избиратели на ГЕРБ. Това не е много, ако имаме предвид, че делът им на парламентарните избори през април бе 13,4%, и то при много по-висока активност.

От тези излезли сега избиратели на ГЕРБ 47,6% са пуснали бюлетина за Андрей Гюров, 22,9 - за Илияна Йотова, 8,3% - за Костадин Костадинов, а 7,4% са гласували с “Не подкрепям никого”, става ясно от разбивките на “Тренд”.

Избирателите на ДПС, излезли сега, са едва 2,5% от всички, отишли до урните. Сред тях вотът за Йотова е 40%, а за Гюров - 28,4%.

Интересно е да се види и какъв процент от избирателите на различни партии са подкрепили “своите” кандидати. Това говори за мобилизацията на “твърдите ядра”. Вотът за Илияна Йотова сред излезлите на 25 октомври избиратели на “Прогресивна България” е 71,2%, а сред гласувалия електорат на БСП - 76,9%.

Андрей Гюров успява да консолидира 86,2% от стигналите до урните избиратели на ПП-ДБ от парламентарния вот през април.

Костадин Костадинов е привлякъл 82,5% от излезлите в неделя избиратели на “Възраждане”.