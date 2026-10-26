Общински работник сгази кучето на 77-годишна, не спря и я остави сама да премести тялото му от пътя (Видео)

Семейството: Баба ни е потресена, преживя огромен шок

Кметицата: Знам за случая, няма да коментирам

Боклукчийски камион прегази кучето на 77-годишната Зана Иванова от видинското село Горни Лом. В сряда сутрин Зана излиза с кучето си Лиза, за да изхвърли боклука. Лиза ходи по стъпките на стопанина си, но това е нещо обичайно за двете в последните 13 години. В този момент обаче минава боклукчийски камион, който помита кучето, а шофьорът дори не спира движението си. Зана започва да вика по работниците през сълзи, а те с насмешка и казват: "обади се на кметицата".

"Баба ми е потресена. Тя гледаше Лиза с много любов в последните 13 години. А аз и брат ми пораснахме с това куче", разказва Цвета Богданова, внучка на Зана. По думите на Цвета, баба ѝ все още не може да се съвземе и да преживее загубата.

Веднага след ситуацията внуците на Зана пишат жалба в община Чупрене, като прилагат видеозапис, на който ясно се вижда злощастната ситуация (виж горе). "Очакваме общината да приеме този сигнал сериозно. Става дума за поведение на човек, управляващ общинско превозно средство, и за инцидент, който според видимото на записа заслужава внимателна и безпристрастна проверка", пише в писмото.

Семейството обаче не получава нито отговор, нито дори входящ номер за жалбата. Според внуците общинският работник, прегазил кучето им Лиза, трябва да бъде освободен от работа.

"По видимото на записа, шофьорът дори ускорява още повече, вместо да намали скоростта или да предприеме действия за избягване на удара", обяснява Цвета.

"Считам поведението на водача за изключително брутално, безчовечно и недопустимо. Особено възмутително е не само самото прегазване на животното, но и пълната липса на реакция след това - шофьорът не спира, не проверява какво се е случило и не проявява никаква видима загриженост за последиците от действията си"

"Инцидентът е причинил тежък емоционален шок на баба ми, която е станала пряк свидетел на случилото се. Тя е била принудена сама да отстрани тялото на кучето от пътното платно - допълнително травмиращо преживяване след трагедията, на която е станала свидетел", казва още 27-годишната внучка.

"Някой ще каже: "не е видял", но ако беше прегазил така човек? За нас Лиза беше истински член на семейството", заключи тя.

"24 часа" се свърза с кметицата на община Чупрене Мария Тодорова и попита за действията на общината след ситуацията. Мария Тодорова отказа коментар, но призна, че е запозната със случая. Според Наказателния кодекс за убийство на животно се предвижда лишаване от свобода от една до пет години.