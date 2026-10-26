Слави Бинев обвинил жената на убиеца си, че семейството й губи имоти, а взел 500 000 да помогне в спор (Обзор)

Трябвало да посредничи между Ния Темиз и съдружника ѝ - известния архитект Калин Тихолов

500 хиляди евро взел Слави Бинев от обвинения за убийството му Еюп Темиз, научи “24 часа”. Парите били платени за посредничество в спор между съдружници - съпругата на Темиз - Ния и известния архитект Калин Тихолов.

Семейство Темиз се доверило на Бинев, защото с Ния имали обща фирма, а Темиз и бившият евродепутат били близки покрай таекуондото. Освен това бизнесменът познавал и архитект Тихолов.

Ния Темиз е дъщеря на покойния бивш главен архитект на София Стоян Янев, който е бил партньор с Тихолов. След смъртта му между наследничката и Тихолов се появили спорове, тъй като в активите на общите фирми имало особено атрактивни имоти. Тогава дошло и предложението Бинев да е медиатор при подялбата на активите.

Самият арх. Тихолов потвърди пред “24 часа”, че бившият евродепутат е помагал за решаването на бизнес спора. Той е професор и университетски преподавател.

Името му се появи преди години като автор на общите устройствени планове за застрояване на дюните край Несебър и община Царево. Tогава възникна дебат за строителство и в защитени територии на природен парк “Странджа”.

Тихолов е проектант и на бившата лятна резиденция на Ахмед Доган в Росенец, а през 2007 г. бе кандидат за общински съветник от ДПС.

През 2013 г. Пламен Орешарски го предложи за министър на инвестиционното проектиране, но кандидатурата му бе оттеглена точно заради недоволството около възможното застрояване на несебърските дюни.

В петък вечерта в дома на Слави Бинев в столичния кв. “Павлово” на вечеря Еюп Темиз, негов приятел и преводач обсъждали подялбата на фирменото имущество. Бинев обяснявал, че нещата не вървят съвсем по план и има проблеми. Въпреки това Темиз си тръгнал обнадежден, че семейството няма да загуби.

В събота сутринта обаче шефът на федерацията ни по таекуондо се чул с Ния. Обвинил я, че е провалила делбата. Казал, че заради нея ще загубят всичко. Жената се разплакала, а съпругът ѝ я видял. Бесен, Темиз извикал преводача си, който му бил и шофьор, и приятел. Тримата отишли в дома на Бинев, а камера ги заснела как влизат.

Там Еюп потърсил сметка на бившия евродепутат, че говори по този начин на съпругата му. Крещял, че са му платили огромна сума да свърши работа, а не да я наскърбява. Бинев отказал да се извини, а Темиз го заподозрял в двойна игра. Решил, че вместо да помогне на семейството, Бинев работи в интерес на архитект Тихолов, а след това щял евтино да купи някои от атрактивните имоти. Дори прровокирал с директен въпрос Бинев. След като бизнесменът не опровергал категорично подозрението, турчинът се вбесил.

Ударил го с юмрук по носа и го прострелял в главата със законния си пистолет.

Веднага след това с двамата си приятели хукнали да бягат. Не могли да отворят входната врата и се наложило да прескачат оградата. Преводачът обаче бил твърде пълен, затова другите двама се върнали да му помогнат. След това се качили на колата си.

По това време икономът на Бинев, който чул изстрела, отишъл да види какво става. След като заварил шефа си мъртъв, подал сигнал в полицията. Криминалисти от 6-о РУ пристигнали на място и от записите на камерите бързо разбрали какво се е случило. Свързали се с колегите си от СДВР и Националната полиция и подали номера на колата на тримата бегълци.

Убийството на Слави Бинев бе разкрито за по-малко от час.

Автомобилът бил установен и спрян на АМ “Тракия” в района на Траянови врата. Секунди преди това Еюп изхвърлил пистолета си Sig Sauer, но полицаите го видели и иззели оръжието. То е законно притежавано, назначена му е експертиза. Вероятно смъртоносният изстрел е от този пистолет.

Оръжие освен Темиз имал и другият турски спътник. То било в чантата му. И на него е назначена експертиза. Запознати разказаха обаче пред “24 часа”, че със сигурност изстрелът, убил Бинев, не е произведен от това оръжие, защото е с друг калибър.

След като тримата били задържани, преводачът и другият турчин разказали пред полицията какво се е случило. Те са само свидетели, а прокуратурата обвини Темиз.

От държавното обвинение не коментираха мотива за убийството. И премиерът Румен Радев, и главният секретар на МВР Любомир Николов обаче посочиха, че става дума за спор за пари.

“Убийството на Слави Бинев, колкото и да се правят опити за спекулации с него, не прилича на познатите убийства - килъри, които причакват жертвата си и я застрелват в подходящ момент. Това не може да се сравнява с други убийства”, коментира в неделя вътрешният министър Иван Демерджиев.

Той добави, че убиецът на Бинев е бил близък с него, многократно са общували, както са били близки и с другите двама задържани. “Те са били допуснати от семейството на Бинев. Изясняваме обстоятелствата, довели до тази развръзка. Не се касае за лица от криминалния контингент, натоварени с такава задача, нито за хора, взели това решение по обичайния за нас начин”, добави Демерджиев.

Посочи, че е много грозно да се използват доводи като политическата кариера на Бинев - бивш депутат и евродепутат, да се петни паметта на някого. Министърът изрази своите съболезнования.

Самият Темиз е задържан за до 72 часа.