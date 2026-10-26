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Пиян е бил шофьорът, предизвикал катастрофата на пътя Плевен - Ясен

Мария Нишанджиева
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Кола е по таван след катастрофа на пътя Ясен - Плевен СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи България

Пиян е бил шофьорът, който този следобед предизвика катастрофа на пътя Плевен - Ясен, при която кола се обърна по таван, съобщи говорителката на ОДМВР - Плевен Мариана Цветкова. 

Той е задържан след катастрофата. Инцидентът е станал около 17:22 ч. 39-годишен мъж, който е пътувал от Ясен към Плевен е предприел изпреварване, но изгубил контрол над колата. Автомобилът поднесъл и блъснал странично изпреварваната кола, управлявана от 52-годишен мъж. От силният удар тя се е обърнала по таван на пътя. 

Няма пострадали при инцидента, съобщи БТА. На място веднага са пристигнали полицаи, които тествали за алкохол 39-годишния мъж. Пробата показала над 1,2 промила. Издаден е талон за медицинско изследване. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

На същия път на 8 октомври в тежка катастрофа загинаха четирима младежи на възраст от 18 до 21 години. 

Тежката катастрофа на пътя Ясен - Плевен от 8 октомври СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи България.
Тежката катастрофа на пътя Ясен - Плевен от 8 октомври СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи България.

Кола е по таван след катастрофа на пътя Ясен - Плевен СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи България
Тежката катастрофа на пътя Ясен - Плевен от 8 октомври СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи България.

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