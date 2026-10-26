Мъж рани с 50-сантиметрова сабя в главата опонент при спор в заведение в Калофер

Отишъл в ресторанта, за да търси бившата си приятелка, която била готвачка

С 50-сантиметрова сабя Валентин Атанасов нанесъл порезна рана на Любомир Шопов при пиянска разправия в заведение в Калофер.

Инцидентът станал на 29 юли м.г., когато 55-годишният мъж отишъл в кръчмата, за да търси бившата си приятелка, която работила като готвачка. Няколко месеца преди това двамата се разделили, но той продължавал да я търси и притеснява. В заведението Валентин пил с компания, но по едно време приятелите му решили да си ходят. Той останал сам и се преместил на друга маса, където бил Любомир Шопов. Продължили да употребяват алкохол и по едно време Валентин започнал да се заяжда с Любомир. Също така притеснявал и персонала, като настоявал да му кажат кога ще свърши смаяната на бившата му приятелка. Те му обяснили, че я няма в момента, но той поискал да влезе и да провери.

По едно време станал, отишъл до дома си, който бил на 200 метра от заведението, взел сабята и се върнал. Започнал да я размята и нанесъл порезна рана в окосмената част на главата на Любомир. Повикана била линейка, която откарала пострадалия в болница. 55-годишният мъж продължил да се заканва, че пак ще го нарани. Подаден бил сигнал в полицията, която го отвела в ареста.

Днес пред окръжните магистрати в Пловдив се изправи подсъдимият, но ход на делото не беше даден, тъй като Валентин не си е наел адвокат. Той има право на защита, защото е обвинен в тежко престъпление. В съдебната зала стана ясно, че 55-годишният мъж е силно конфликтна личност и многократно нападал местни жители с нож. Сигнали не били подавани, тъй като хората се притеснявали от реакцията му.

Делото беше отложено за 18 ноември, когато Валентин ще се яви в съдебната зала със защитата си.