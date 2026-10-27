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Неделно арменско училище отвори във Варна

Весела Бачева

[email protected]

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Неделно арменско училище "Хованес Нергарарян" отвори във Варна. СНИМКА: Фейсбук AGBU "Parekordzagan" - Varna

Неделно арменско училище "Хованес Нергарарян" отвори във Варна. В него са записани 23 деца.

"Нашата амбиция е училището да се превърне в място за всекидневни занимания, в което децата да учат, да общуват и да пазят живи арменския език, култура и традиции. Защото едно от най-значимите дела е да дадем на децата знание — то отваря врати, изгражда увереност и свързва поколенията.
От сърце благодарим на нашата учителка Ева Мъхитарян за всеотдайността, както и на родителите и семействата на децата за доверието и подкрепата. Благодарим на ръководството на AVC и специално на Марина Хачатрян, както и на AGBU Armenia за съдействието и вярата в това начинание", съобщиха от Общоарменският благотворителен съюз "Парекордзаган".

Училището е кръстено на големия благодетел Хованес Гарабед Нергарарян.

Неделно арменско училище "Хованес Нергарарян" отвори във Варна. СНИМКА: Фейсбук AGBU "Parekordzagan" - Varna
Неделно арменско училище "Хованес Нергарарян" отвори във Варна. СНИМКА: Фейсбук AGBU "Parekordzagan" - Varna

Неделно арменско училище "Хованес Нергарарян" отвори във Варна. СНИМКА: Фейсбук AGBU "Parekordzagan" - Varna
Неделно арменско училище "Хованес Нергарарян" отвори във Варна. СНИМКА: Фейсбук AGBU "Parekordzagan" - Varna

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