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Георги Вълчев: Необходими са повече реални партньорства между висшите училища и бизнеса

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Висшите училища трябва да продължат да бъдат стожери на фундаменталните научни изследвания, но същевременно е необходимо да се търсят повече възможности за реално партньорство с бизнеса. Това подчерта министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев по време на церемонията за връчване на годишните отличия на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) за добри практики „Наука – висше образование – бизнес и общество".

Министър Вълчев поздрави ръководството на НАОА за инициативата, която насърчава сътрудничеството между академичната общност и реалната икономика и дава публичност на успешните примери в тази област „Финансирането е изключително важно, но трябва и да показваме всичко, което постигате. Това става именно чрез подобни инициативи, които популяризират добрите практики и реалните резултати от научната и образователната дейност", посочи министърът.

По думите му България се е вписала успешно в съвременното европейско и световно академично пространство и има редица постижения, които заслужават да бъдат показвани. Това е важно както за обществената подкрепа за висшето образование и науката, така и за доверието на младите хора, които избират да продължат образованието си в българските университети.

Председателят на НАОА проф. д-р Мария Нишева-Павлова подчерта, че инициативата е не само възможност за признание на постигнатите резултати, но и за споделяне на успешни решения, които могат да намерят приложение и в други висши училища и научни организации. По думите ѝ добрите практики показват как сътрудничеството между академичната общност, бизнеса и обществото може да доведе до конкретни и устойчиви резултати.

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