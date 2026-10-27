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Сливенският митрополит връчи на Бойко Борисов орден „Св. Димитрий Сливенски"

Мария Нишанджиева
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Сливенският митрополит връчи на Бойко Борисов орден „Св. Димитрий Сливенски" СНИМКА: Фейсбук/Бойко Борисов

Сливенският митрополит Арсений връчи на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов орден „Св. Димитрий Сливенски" – I степен. Новината съобщи Борисов във фейсбук профила си.

Орденът „Св. Димитрий Сливенски" е високо църковно отличие, присъждано на духовници, общественици, политици или дейци за цялостна подкрепа към Българската православна църква, съхраняване на православната вяра, духовните ценности и българските традиции.

"Благодаря на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений за високото отличие – орден „Св. Димитрий Сливенски" – I степен. Приемам го с огромна отговорност и като чест и признание за подкрепата, моята и на ГЕРБ, която винаги сме оказвали към Българската православна църква", написа лидерът на ГЕРБ във фейсбук профила си.

Ето какво още пише той: 

Вярата, духовността и съхраняването на българските традиции са важна част от нашата идентичност. Ще продължа да подкрепям Българската православна църква и нейната мисия да пази духовните ценности и да обединява хората.

Продължавам обиколката си в страната със срещи със структурите на ГЕРБ. С колегите сме във всекидневна координация с нашите кметове от всички региони и заедно подготвяме конкретни предложенията за решаване на проблемите по места. Голяма част от тях касаят и предложения, които ще направим по отношение на държавния бюджет за догодина. Това е основата на подготовката ни за предстоящите местни избори.

Сливенският митрополит връчи на Бойко Борисов орден „Св. Димитрий Сливенски" СНИМКА: Фейсбук/Бойко Борисов

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