В Търговище предлагат да се премести паметникът на митрополит Андрей

Паметникът на митрополит Андрей да бъде преместен от двора на бившата Профилирана гимназия с изучаване на чужди езици, носеща неговото име, в парка до храм "Св. Йоан Рилски", където през 1972 г. е погребан духовникът. Това се предлага в докладна записка на заместник-кмета инж. Пламен Абаджиев до общинския съвет, която предстои да бъде обсъдена по време на насроченото за 29 октомври заседание на местни парламент, съобщават от общината..

Инициативата за преместването е на председателя на църковното настоятелство в Търговище отец Славчо Проданов. В заявлението си до общината той посочва, че многобройните заслуги на митрополита заслужават паметникът му да заеме по-видимо и достъпно за обществеността място.

Предвижда се композицията да бъде разположена върху постамент с три стъпала, облицовани с естествен гранит. Пространството около нея ще бъде оформено с пейка и възможност за поставяне на паметна плоча с кратка информация за живота и делото на митрополит Андрей.

Предложението включва и символичен водосветник – съд за светена вода, с малко каскадно водно съоръжение с четири стъпаловидно разположени купи. Водата ще циркулира непрекъснато, а необходимата електроенергия ще се осигурява от малък соларен панел.

Пред паметника е планирана разширена зона с настилка от червени естествени павета, съответстващи на паветата от съществуващата алея. Композицията ще бъде ориентирана на юг за максимално естествено осветяване.

Нюйоркският митрополит Андрей е известен с даренията, който е правил приживе на Търговище - града, в който е прекарал детството си в края на 19- век.