Прокуратурата иска постоянен арест на обвинения за убийството на Слави Бинев

Софийската градска прокуратура внесе искане в Софийския градски съд за постоянен арест на Еюп Темиз, обвинен за умишлено убийство на Слави Бинев.

"24 часа" научи, че Слави Бинев е взел от обвинения за убийството му Еюп Темиз 500 хиляди евро. Парите били платени за посредничество в спор между съдружници - съпругата на Темиз - Ния и известния архитект Калин Тихолов.

Семейство Темиз се доверило на Бинев, защото с Ния имали обща фирма, а Темиз и бившият евродепутат били близки покрай таекуондото. Освен това бизнесменът познавал и архитект Тихолов.

Самият арх. Тихолов потвърди пред "24 часа", че бившият евродепутат е помагал за решаването на бизнес спора. Той е професор и университетски преподавател.

В петък вечерта в дома на Слави Бинев в столичния кв. "Павлово" на вечеря Еюп Темиз, негов приятел и преводач обсъждали подялбата на фирменото имущество. Бинев обяснявал, че нещата не вървят съвсем по план и има проблеми. Въпреки това Темиз си тръгнал обнадежден, че семейството няма да загуби.

В събота сутринта обаче шефът на федерацията ни по таекуондо се чул с Ния. Обвинил я, че е провалила делбата. Казал, че заради нея ще загубят всичко. Жената се разплакала, а съпругът ѝ я видял. Бесен, Темиз извикал преводача си, който му бил и шофьор, и приятел. Тримата отишли в дома на Бинев, а камера ги заснела как влизат.

Там Еюп потърсил сметка на бившия евродепутат, че говори по този начин на съпругата му. Крещял, че са му платили огромна сума да свърши работа, а не да я наскърбява. Бинев отказал да се извини, а Темиз го заподозрял в двойна игра. Решил, че вместо да помогне на семейството, Бинев работи в интерес на архитект Тихолов, а след това щял евтино да купи някои от атрактивните имоти. Дори прровокирал с директен въпрос Бинев. След като бизнесменът не опровергал категорично подозрението, турчинът се вбесил.

Ударил го с юмрук по носа и го прострелял в главата със законния си пистолет.

Веднага след това с двамата си приятели хукнали да бягат. Не могли да отворят входната врата и се наложило да прескачат оградата. Преводачът обаче бил твърде пълен, затова другите двама се върнали да му помогнат. След това се качили на колата си.

По това време икономът на Бинев, който чул изстрела, отишъл да види какво става. След като заварил шефа си мъртъв, подал сигнал в полицията. Криминалисти от 6-о РУ пристигнали на място и от записите на камерите бързо разбрали какво се е случило. Свързали се с колегите си от СДВР и Националната полиция и подали номера на колата на тримата бегълци.

Автомобилът бил установен и спрян на АМ "Тракия" в района на Траянови врата. Секунди преди това Еюп изхвърлил пистолета си Sig Sauer, но полицаите го видели и иззели оръжието. То е законно притежавано, назначена му е експертиза. Вероятно смъртоносният изстрел е от този пистолет.

В неделя от прокуратурата съобщиха, че турският бизнесмен Еюп Темиз е бил обвинен и задържан за 72 часа.