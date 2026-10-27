България готви мерки за обърнатия кораб край Констанца

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Прогнози за края на седмицата предвиждат усилване на вятъра от север и североизток, което може да тласне съда допълнително към българските води

Българските институции се подготвят за потенциална реакция, след като преобърнатият нефторудовоз KHORYV продължава да дрейфа на вода в Черно море.

Плавателният съд бе поразен от морски дрон-камикадзе на 23 октомври на около 13 морски мили от Констанца. Той дрейфа в южно направление. Намира се на около 5-6 морски мили северно от границата между изключителните икономически зони на България и Румъния и на приблизително 13 мили от бреговата линия.

По информация на Maritime.bg, отговорните български органи следят отблизо движението на преобърнатия съд и подготвят евентуални мерки за намеса при необходимост.

Синоптичните прогнози за края на седмицата предвиждат значително усилване на вятъра от север и североизток, което може да тласне съда допълнително към българските води.

KHORYV е специфичен тип кораб, проектиран да превозва, както сухи насипни товари (руда, въглища, зърно), така и течни товари като суров петрол и петролни продукти.

В неизвестност остават трима украински моряци от екипажа на КНORYV. Останалите 9 моряци бяха спасени от свои колеги от България от екипажа на кораб SARTOR. След инцидента пръв в района достигнал офшорният снабдителен кораб SARTOR, плаващ под флага на Норвегия. В неговия екипаж имало шестима български моряци, а капитанът бил норвежец.

Румънска фрегата патрулира в изключителната икономическа зона на страната в Черно море, докато текат мащабните офшорни операции по проекта „Нептун Дийп".

Инцидентът се случи при зачестили атаки срещу търговски кораби в западната част на Черно море през последните седмици.

Във вторник „Грийнпийс" предупреди, че войната в Черно море ни доближава до екокатастрофа.

Два кораба бяха атакувани в извънредната икономическа зона на България от дронове в нощта срещу 6 октомври. Единият кораб - "Алфа Ватан", потъна, а вторият бе тежко опожарен, но още е на вода. Оглед на военните на "Ейбъл" не откри останки от дронове, с които да бъде установено категорично откъде е дошла атаката, станала в извънредната икономическа зона на България в Черно море.

След 1 часа на 13 октомври отново 2 кораба - "Челси 3" и "Дигнити" бяха ударени от дронове, като отново единият потъна. Този път атаката бе в прилежащата зона на страната ни, на около 17 морски мили от Варна и 15 мили от Крапец. Часове по-късно бяха ударени други 2 кораба в териториалните води на Румъния.

И премиерът Румен Радев, и военният министър Димитър Стоянов поддържат категорична позиция, че няма да отправят обвинения нито към Русия, нито към Украйна за произхода на атаките, докато не бъде установено категорично чии са били дроновете, ударили търговките кораби.

Въпреки това България подкрепи позиция на Европейския съвет, според която Русия превръща храните в оръжие и подкопава световната продоволствена сигурност. Европейските лидери осъдиха нападенията срещу граждански плавателни съдове, търговски и товарни кораби, включително срещу плавателни съдове под флаговете на държави от ЕС.

3 екипа на НАТО подпомагат усилията на армията ни след двете атаки с дронове срещу търговски кораби близо до българската акватория в Черно море.

Един от тези екипи ще помага за изясняването на произхода на останките, намерени на кораба "Челси 3", който бе ударен на 13 октомври. На него е открито нещо, стана ясно от изказване на транспортния министър Георги Пеев. Той нарече откритието "определени останки", но не уточни какви.

Две безпилотни летателни системи вече бранят акваторията на България, а до края на седмицата се очаква и трета. Именно нея наскоро военният министър определи като неизпробвана никъде досега. Тя е с много по-големи възможности като средства за разузнаване с оптически и инфрачервени лъчи, както и с радар на борда.