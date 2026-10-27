Трима обвиняеми след нападение над полицаи в Кочериново

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Под ръководството на Районна прокуратура – Кюстендил се води разследване за извършени непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта при изпълнение на служебните му задължения.

Около 01,15 ч. на 26.10.2026 г. полицейски служители от РУ на МВР гр. Рила посетили имот в гр. Кочериново по сигнал за нарушаване на нощната тишина.

След отправено устно разпореждане за преустановяване на силната музика полицаите били замеряни с камъни и цигли от няколко лица.

29-годишният Д.А. отправил към служителите на реда обидни думи и закани, като държал метална тръба. Освен това той повредил служебен автомобил, нанасяйки удари с метален стол и счупвайки няколко от стъклата му.

Друг участник в инцидента - 48-годишният Л.И., ударил един от полицейските служители с твърд предмет и отправил към него закани. 21-годишният С.И. подгонил полицаите и ги замерял с камъни.

С постановления на прокурор от Районна прокуратура – Кюстендил тримата са привлечени в качеството на обвиняеми.

По отношение на Д.А. предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража". Той е осъждан за хулиганство през 2021 г..

Разследването по делото продължава под надзора на прокуратурата.