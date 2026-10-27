Спипаха над 2.1 млн. опаковки за цигари в хладилен камион на пътя Видин - Монтана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

2,123 млн. картонени опаковки за кутии и стекове за цигари, както и други материали и резервни части за производството на папироси менте, откриха митничари при проверка на товарен автомобил в района на главен път Е79 Видин - Монтана. Това съобщиха от Агенция „Митници".

Мобилен екип на отдел „Митническо разузнаване и разследване" спрял за проверка влекач с хладилно полуремарке на 24 октомври. Според международната товарителница камионът пътувал от България за Германия, съобщаха БТА.

При щателната митническа проверка в товарното помещение били открити картонените опаковки, както и хартиени ролки, филтърна хартия и фолио. Установени били и части за цигарени опаковъчни машини, сред които абразивни заточващи дискове, ножове, ремъчни предавки, нагреватели за топлинно лепене на прозрачен целофан, метални държачи, захвати и водещи елементи.

Пратката е задържана поради съмнение за нарушение на права върху регистрирана търговска марка, посочват още от Агенция „Митници".

През септември в района на Видин митнически служители задържаха 926 640 заготовки за цигарени кутии с лого на известна марка. Те били открити при проверка на товарен автомобил, пътуващ за Франция.