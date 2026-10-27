Обвиниха шофьора, причинил катастрофата с четирима загинали на пътя Ясен - Плевен

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20-годишният Х.Д., който на 8 октомври предизвика тежка катастрофа с четирима загинали на пътя Плевен - Ясен, е обвинен и задържан за 72 часа. Това съобщиха от Окръжната прокуратура в Плевен.

Младежът е задържан и обвинен близо 20 дни след тежкия инцидент, защото е бил в болница вследствие на травми от катастрофата.

Във фаталната нощ Х.Д. шофирал "Опел Астра". Около 22:50 ч. той губи контрол над автомобила, навлиза в насрещното платно и удря БМВ-то, което се е движело там. На място загиват мъж и жена на 20 години, които са пътували в опела, както и 18-годишният шофьор на БМВ-то и неговият спътник на 21 години.

Непосредствено след инцидента от прокуратурата съобщиха, че скоростомерът на опела е спрял на 139 км/ч.

Случаят е квалифициран като особено тежък. Предвиденото наказание е лишаване от свобода от 15 до 20 години.

Поради изключително високата обществена опасност на престъплението и размера на предвиденото наказание, прокуратурата отчита, че съществува реална опасност лицето да се укрие и с постановление на наблюдаващия прокурор Х.Д. е задържан за срок до 72 часа с оглед осигуряване явяването му пред съда.

Предстои да бъде внесено искане в Окръжен съд-Плевен за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо Х.Д.

Назначените по досъдебното производство съдебномедицински, автотехнически и други експертизи все още не са изготвени, като работата по тях е в интензивна фаза. Обвинението на този етап се основава на събраните до момента доказателства.

Разследването по случая продължава под надзора на Окръжна прокуратура-Плевен до пълното изясняване на всички факти и обстоятелства по делото.