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Двама рецидивисти влизат в затвора за притежание на дрога

Тони Маскръчка

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Съдебната палата в Кюстендил.

Двама кюстендилци се признаха за виновни пред Районен съд Кюстендил за държане на наркотични вещества. Съдът одобри споразуменията постигнати между Районна прокуратура, защитата и подсъдимите, като им наложи ефективни наказания „лишаване от свобода", за В. Е.- 11 месеца лишаване от свобода, за Й. Д.- 8 месеца лишаване от свобода.

Обвиняемият В. Е., който вече е осъждан, се призна за виновен, че на 14.09.2025 г. в Кюстендил, в приемна на партерен етаж в сградата на РУ - Кюстендил, в кутия с цигари е държал фентанил.

Обвиняемият Й. Д., който също вече е осъждан, се признава за виновен, че на 13.06.2026 г. в Кюстендил на ул. „Цар Освободител", в къща и в лек автомобил, държи кокаин и амфетамин. Всичко на обща стойност 762,77 евро.

Определенията на съда, с които на двамата обвиняеми са наложени ефективни наказания „лишаване от свобода" са окончателни.

Съдебната палата в Кюстендил.

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