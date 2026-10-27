Двама рецидивисти влизат в затвора за притежание на дрога

Двама кюстендилци се признаха за виновни пред Районен съд Кюстендил за държане на наркотични вещества. Съдът одобри споразуменията постигнати между Районна прокуратура, защитата и подсъдимите, като им наложи ефективни наказания „лишаване от свобода", за В. Е.- 11 месеца лишаване от свобода, за Й. Д.- 8 месеца лишаване от свобода.

Обвиняемият В. Е., който вече е осъждан, се призна за виновен, че на 14.09.2025 г. в Кюстендил, в приемна на партерен етаж в сградата на РУ - Кюстендил, в кутия с цигари е държал фентанил.

Обвиняемият Й. Д., който също вече е осъждан, се признава за виновен, че на 13.06.2026 г. в Кюстендил на ул. „Цар Освободител", в къща и в лек автомобил, държи кокаин и амфетамин. Всичко на обща стойност 762,77 евро.

Определенията на съда, с които на двамата обвиняеми са наложени ефективни наказания „лишаване от свобода" са окончателни.