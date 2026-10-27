Конфискуваха 55 кг бракониерски калкан, дариха го на социален патронаж в Добричко

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Близо 56 кг калкан са иззети при две съвместни проверки на инспектори от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и служители на Гранична полиция в района на Добрич.

При проверка в местността Шабленски Тузла камера на Гранична полиция заснела двама водолази да ловят риба. При пристигането на място екип на сектор „Рибарство и контрол" – Добрич към отдел „РК – Черно море" на ИАРА установил, че са били уловени 15 калкана, по 2 кг. всеки.

Уловът е дарен на Домашния социален патронаж в Балчик. На нарушителите са съставени актове за административно нарушение.

При друга съвместна проверка в района на къмпинг „Добруджа" инспекторите установили човек, който превозвал калкан без необходимите документи и разрешителни за транспортиране на рибни продукти.

Иззети са 26,9 кг калкан, или общо 19 риби. Уловът е дарен на Домашния социален патронаж в Шабла. На лицето е съставен акт за административно нарушение по Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА).

И двете проверки са извършени съвместно от служители на ИАРА и Граничното полицейско управление в Каварна.