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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23814962 www.24chasa.bg

Източиха 600 л дизел от станция на мобилен оператор край Търговище

Дима Максимова
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Полиция

В Търговище разследват кражба на 600 литра дизелово гориво и акумулатор от станция на мобилен оператор в местността Коджакус, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Посегателството е извършено  за времето от 17 юли до 26 октомври. Отнетите гориво и акумулатор са фирмена собственост, пише БТА.

Кражбите на дизелово гориво зачестиха след ескалацията на цените. През октомври сериозни удари имаш  в Белоградчик и Полски Тръмбеш, където са били източени съответно по около 500 и около 300 литра гориво. Чуждестранен гражданин, шофьор на тир, е бил бит в района на село Белотинци, община Монтана, при опит да спре кражба на гориво от резервоарите на неговия камион.

Полиция

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