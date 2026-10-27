Източиха 600 л дизел от станция на мобилен оператор край Търговище

В Търговище разследват кражба на 600 литра дизелово гориво и акумулатор от станция на мобилен оператор в местността Коджакус, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Посегателството е извършено за времето от 17 юли до 26 октомври. Отнетите гориво и акумулатор са фирмена собственост, пише БТА.

Кражбите на дизелово гориво зачестиха след ескалацията на цените. През октомври сериозни удари имаш в Белоградчик и Полски Тръмбеш, където са били източени съответно по около 500 и около 300 литра гориво. Чуждестранен гражданин, шофьор на тир, е бил бит в района на село Белотинци, община Монтана, при опит да спре кражба на гориво от резервоарите на неговия камион.