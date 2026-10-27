Група от Северна Македония посети Крумовград и „Ада тепе“. Посещението беше организирано от „Генезис Рисорсиз“ с цел информиране за добрите практики на „ДПМ Крумовград“ ЕАД за добив и преработка на руда, грижа за околната среда и хората. В делегацията се включиха кметовете на общините Пробищип и Кратово и представители на общинските администрации, на чиито територии „Генезис Рисорсиз“ има проект за добив на златосъдържащи руди.

Посетителите се впечатлиха от реализираните добри практики на дружеството и от интегрираното съоръжение за съхранение на минни отпадъци, използвано по време на оперативната дейност на „Ада тепе“. Представители на „ДПМ Крумовград“ споделиха с презентация и видео материали какви са били предизвикателствата преди стартиране и по време на производствената дейност. Те бяха водачи на групата на „Ада тепе“. На място посетителите видяха част от демонтажните дейности на съоръженията на обекта, тъй като предприятието се намира във фаза на рекултивация.

С групата се срещнаха също Ирена Цакова, изпълнителен директор на „ДПМ Крумовград“, и Любомир Хайнов, изпълнителен директор на „ДПМ Челопеч“.

Гостите с интерес разгледаха музея на златото в града, благодариха за възможността и споделените практики на екипа на „ДПМ Крумовград“ и изразиха много добри впечатления от видяното .