Иззети са 11,20 грама канабис при проверка на 48-годишен мъж в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР. На 26 октомври, около 18:20 часа в град Добрич служители на сектор "Криминална полиция" при Първо районно управление на МВР извършват проверка на 48-годишен мъж. Установена е суха тревна маса с общо тегло 11,20 грама, реагираща на канабис. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Материалите по случая са докладвани в прокуратурата. Работата по установяване и документиране на престъпната му дейност продължава.