Терзиев иска СОС да одобри близо 1 млн. евро за техника и поддръжка на парк "Врана"

Годишно той ще струва на общината 841 000 евро, назначават и още 21 души да се грижат за бившата царска градина

Близо 1 млн. евро да бъдат отпуснати за покупка на специализирана техника, наемане на още персонала и привеждане на парк "Врана" в безопасен за посетителите вид иска с доклад до Столичния общински съвет кметът на София Васил Терзиев. Поради нуждата от промяна на активите на общинското предприятие "Паркове и градски градини" той е качен за обществено обсъждане, което итич на 29-и октомври.

Столичната община влезе във владение в бившия царски парк, който е паметник на градинско-парковото изкуство, през лятото. Тогава бяха установени стотици изсъхнали дървета, които трябва да бъдат премахнати. Паркът, който се простира на площ от 950 дка, обаче стои затворен за посетители повече от година, след като преди това държавата и общината спориха кой и как трябва да го стопанисва.

В доклада на зам.-кмета по екология Николай Неделков се посочва, че при предаването на обекта от областната администрация общината е получила експертна оценка на съществуваща дървесна растителност, договор за ремонт на оградата, прединвестиционно проучване за реконструкция на напоителната система, водоснабдяване и саниране на езерото на лилиите, на ел. инсталацията и хидрогеоложки доклад. Той предлага в планирането на дейностите да се включи и научно изследователския сектор към Лесотехническия университет, за да може да се изготви проект за "възстановяване и стопанисване на уникалната дървесно-храстова растителност, алейна мрежа, подходи, алпинеуми, водни площи и всички паркови елементи, характерни за спецификата и предназначението на парк-музей „Врана".

Направен е и анализ на необходимия кадрови, технически и финансов ресурс за обезпечаване на дейностите по поддръжка, опазване и развитие на парка. Посочва се, че "поддръжката на подобен обект изисква значително по-голям ресурс в сравнение със стандартните паркови пространства", а ОП „Паркове и градски градини" не разполага с необходимия кадрови и технически капацитет за поемане на дейностите без осигуряване на допълнителен финансов ресурс.

Според експертната оценка в парк „Врана" са установени 621 изсъхнали, болни и опасни дървета, които представляват риск за посетителите, парковата инфраструктура и останалата растителност. Затова е нужно извършването на санитарна сеч, обезопасяване на територията, транспортиране и третиране на дървесната маса и растителните отпадъци. Освен това са нужни регулярни дейности по поддръжката на парка като косене, подрязване, растителнозащитни мероприятия срещу болести и вредители, поливане, почистване и др. За целта е нужно наемене на още 21 души, които да се занимават с постоянната поддръжка на парка, както и покупка на специализирана техника. Затова Терзиев иска от СОС осигуряване на еднократна финансова инвестиция от 991 907 евро. От тях близо 583 000 евро са за техника и оборудване, а 409 000 евро - за аварийно обезопасяване на дървесната растителност. Предвижда се покупка на автовишка, дробилка за клони, самосвал, камион с кран, професионални косачки, моторни триони, храсторези и др.

Според доклада ежегодната поддръжка на парка ще струва на общината 841 586 евро. Близо 510 000 евро ще са за персонал и съпътстващи разходи, а 332 000 евро - за експлоатационни разходи.

Преди 2 седмици Неделков информира, че възстановяването на парк-музей „Врана" продължава "с пълна сила". На място работят екипите на 5 общински структури, като са премахнати над 150 изсъхнали дървета и са извозени над 450 тона клони и дървесина.

"Вярвам, че с тази организация и с това темпо още през пролетта ще бъдем готови да посрещнем софиянци отново в парка", каза тогава зам.-кметът по екология.