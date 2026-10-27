Мъж от Софрониево получил заплаха за убийство, прокуратурата разследва случая

Във връзка с обществения интерес към разследването на отправена закана с убийство на територията на с. Софрониево, община Мизия, Районна прокуратура – Враца информира:

По случая е образувано досъдебно производство за отправена закана с убийство спрямо жител на селото.

Понастоящем е установено, че на 09.10.2026 г. в с. Софрониево е отправена закана с убийство към местния жител Д.Д., което е възбудило основателен страх от осъществяването му.

В хода на разследването Д.Д е конституиран в качеството на пострадал и разпитан като свидетел. Проведени са разпити и на други свидетели, чиито показания допринасят за изясняване на обективната истина. Изискани са и са приобщени необходимите справки. Назначена е комплексна психолого-психиатрична експертиза, като заключението на вещите лица се очаква.

По делото предстои в кратки срокове изготвяне на експертно заключение и доклад на материалите по разследването, след което наблюдаващият прокурор при Районна прокуратура – Враца ще извърши преценка на събраните доказателства за привличане на В. В от с. Софрониево в качеството на обвиняем и за вземане на мярка за неотклонение.