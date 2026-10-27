Бъдещи и настоящи родители се срещат с водещи специалисти по детско здраве в Русе

Академията за родители с дейност „Общинско училище за родители" ще проведе поредното си заседание на 30 октомври от 10:30 ч. в Регионална библиотека „Любен Каравелов". Събитието се организира от Община Русе в партньорство с УМБАЛ „Канев" и УМБАЛ „Медика". Инициативата е насочена към грижата за най-малките, детското здраве и темите, които ежедневно вълнуват родителите. Участниците ще имат възможност да се срещнат с медицински специалисти от двете университетски болници в Русе, да зададат своите въпроси и да получат експертни насоки, свързани с отглеждането, развитието и възпитанието на децата.

Д-р Румина Василева от УМБАЛ „Медика" ще разгледа важни аспекти от следродилния период и грижата за здравето на жената след раждането. Д-р Йоана Великова от УМБАЛ „Канев" ще представи основни насоки за заместващото хранене на кърмачетата и малките деца. За физическото развитие на бебетата и децата до 24-месечна възраст ще говори д-р Айнур Мехмед от УМБАЛ „Медика", като ще обърне внимание на основните показатели за нормално развитие и на случаите, в които е необходима консултация със специалист.